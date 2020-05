Revoltă împotriva unei idei aberante: „Lăsaţi-ne să ne facem profesia!“. România, unică în Europa

România şi-a propus, parcă, să devină o ţară cu restricţii unice, nu doar în Europa, ci chiar în lume. Pe măsura trecerii zilelor, apar nişte idei în numele combaterea noului coronavirus care, pur şi simplu, te lasă cu gura căscată.

Şi, atenţie, vorbim despre nişte jucători, antrenori şi oameni din staff care, teoretic, au fost în izolare, două luni, pe durata stării de urgenţă, iar apoi, după trecerea în stare de alertă, au început cantonamentele, de asemenea, în izolare!

Aşa ceva nu se întâmplă nicăieri în lume! Inclusiv într-o ţară precum Spania, afectată grav de noul coronavirus şi cu mii de morţi, zilnic, jucătorii vin de acasă la bazele de pregătire, cu maşinile personale, şi, după ce îşi fac antrenamentul, se întorc, din nou, acasă, alături de familie. Li s-a recomandat doar evitarea zonelor aglomerate.

În România însă, autorităţile au impresia că fotbalistul e o „bombă“ de COVID şi trebuie ţinut închis, deşi nu e clar de ce un fotbalist trebuie ţinut departe de restul lumii, pe când un curier sau un vânzător de magazin îşi vede de viaţă, fără restricţii.

Pornind de aici, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Ştefan, a avut o intervenţie la Digi Sport în care a pledat pentru ieşirea echipelor de fotbal din izolare.

Ce a spus Justin Ştefan?

*În momentul de faţă, jucătorii sunt în cantonament pentru că exista acea obligativitate de a sta în izolare 14 zile acolo unde se fac testele. Toate echipele au făcut două testări şi o aşteaptă pe a treia. Toţi au avut rezultate negative la testări.

*Vorbeam cu Emilian Hulubei, preşedintele AFAN (n.r. - Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori), care e profund revoltat şi e sunat de absolut toţi căpitanii de echipă, care spun că, în momentul de faţă, e inacceptabil să se mai rămână în cantonament.

*Vă dau exemple: Germania, Cehia, Italia, Spania, Polonia, Slovenia sunt ţări unde jucătorii nu au fost obligaţi să stea în izolare şi nu sunt obligaţi să stea în cantonament. Ei doar au primit recomandări să stea cu familia şi să nu viziteze locuri aglomerate şi spaţii închise.

*Deci vorbim de o categorie socio-profesională mai rezistentă faţă de alte categorii. Sunt tineri, sunt sportivi, fac antrenamente, au alimentaţie corespunzătoare, odihnă adecvată. Deci nu poţi crea o situaţie discriminatorie faţă de alte categorii socio-profesionale, nu le poţi lua dreptul la muncă, nu poţi să-i obligi să stea în cantonament cât doreşti tu pe principiul că nu trebuie să riscăm nimic. Nu există aşa ceva.

*Trebuie să ne gândim că jucătorii au drepturi constituţionale. Din 15 martie au stat în izolare. Din 15 mai stau 14 zile în izolare. Haideţi să ne gândim şi la jucători, dar şi la cluburile care sunt obligate să suporte anumite costuri şi nu poţi să te duci cu acele costuri într-un absurd.

*Acum suntem într-o legătură directă cu Asociaţia Ligilor Europene şi încercăm să aflăm detalii pentru a le comunica autorităţilor guvernamentale de la noi. În Italia a fost, la un moment dat, o discuţie să stea jucătorii 14 zile în cantonament. A existat o discuţie cu autorităţile statului şi s-a renunţat la asta.

*Muncitorii de pe şantiere, lucrătorii comerciali, curierii sunt puşi să stea în cantonament sau în izolare? Protocolul respectiv trebuie să ne susţină să terminăm competiţia, nu să ne îngreuneze activitatea. Pentru că, dacă ne-o îngreunează sau nu se urmăreşte reluarea, e o problemă.

*Peste tot în lumea asta europeană, fotbalul a fost lăsat, în mare măsură, să-şi reglementeze activitatea. Au fost nişte discuţii în sensul în care, dacă un jucător este testat pozitiv, trebuie să se facă tot felul de anchete, să se blocheze activitatea cluburilor implicate în meciul direct.

*Vom prezenta situaţia din alte părţi. Pentru că suntem în UE şi ne inspirăm din ce se întâmplă acolo. Le vom arăta ce se întâmplă în alte ligi. În Germania, dacă un jucător e testat pozitiv, se vor testa şi ceilalţi jucători, dar nu se va bloca activitatea. Nu putem să blocăm fotbalul.

*Dacă eu am fost testat, noi am fost testaţi, de ce trebuie să aşteptăm până pe 7 sau 8 să jucăm meciuri amicale cu cei care au fost deja testaţi când le putem juca de pe data de 1?

*Nu se poate să ştim tot timpul cu câteva ore înainte de eveniment. Tot stăm până pe ultima sută de metri când luăm o decizie. Eu nu înţeleg. Dacă va fi nevoie, vom face şi 20 de întâlniri. E vorba de o discuţie pe argumente.

*Am acceptat povestea cu izolarea, am acceptat 3 testări, care au costat bani, am acceptat cantonamentele, care au costat bani. Acum statul nu sprijină activitatea din Liga 1, care e o activitate de business. Păi atunci lăsaţi-ne să ne facem profesia.

