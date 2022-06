Respirăm şi visăm! România, după victoria cu Finlanda, se gândeşte la primul loc în grupă

Liga Naţiunilor e o competiţie foarte importantă pentru România, din moment ce în preliminariile turneelor finale clasarea în primele două locuri reprezintă o adevărată himeră. Poziţia întâi în Liga Naţiunilor asigură un loc la barajul pentru Euro 2024, le oferă „tricolorilor” adversari mai uşori la tragerea la sorţi pentru că vor fi într-o altă urnă valorică şi, în plus, sezonul viitor vor fi prezenţi în Liga A a acestei competiţii, fapt ce le vor aduce adversari redutabili, cum ar fi Italia, Germania sau Anglia. Chiar şi locul 2 în Liga Naţiunilor ar însemna şanse mari de a fi la barajul pentru Euro 2024, dar urna valorică nu se va schimba, deci dacă vom ajunge la turneul final vom avea parte de oponenţi foarte puternici.

Toate astea nu au însemnat însă nimic pentru elevii lui Edward Iordănescu, cel puţin până în meciul trei, cel cu Finlanda, de pe Giuleşti. Au pierdut şi cu Muntenegru, şi cu Bosnia, dar, prin şansă, după ce au învins Finlanda cu 1-0 (Nicuşor Bancu, min. 30), iar cele două echipe din spaţiul ex-iugoslav au remizat (1-1), încă păstrează şanse la locul 1 în grupă.

La finalul partidei, „tricolorii” s-au descătuşat, declaraţiile fiind ca şi cum ar fi fost spuse după o calificare la un turneu final. Însă, până acolo, mai e cale lungă. „O seară bună pentru noi. Jocul ne-a arătat că România are caracter, că România are viitor. Cu trei jocuri în şapte zile, faptul că a venit un progres de la joc la joc mie îmi dă şi mai multă încredere pentru viitor. Îi felicit pe băieţi, e în totalitate victoria lor. Aveam nevoie de acest moment, pentru că altfel poţi să construieşti când fondul este bun. Am arătat foarte bine azi, vom vedea cum vom gestiona jocul până la final. E seara lor, a băieţilor, e meritul lor. Azi am produs clar infinit mai mult fotbal decât în primul meci, din Muntenegru. Le mulţumesc tuturor celor care au avut şi au încredere în noi”, a precizat tehnicianul Edward Iordănescu.

Portarul Florin Niţă a fost unul dintre cei care au barat poarta, fiind cel care s-a asigurat pe finalul partidei că nu vor fi împărţite puncte cu finlandezii. „Am arătat că suntem o echipă unită. Sunt foarte fericit că am arătat că suntem în stare să jucăm fotbal şi că am reuşit să depăşim momentele mai puţin bune de la începutul acestei competiţii”, a spus Niţă.

Marcatorul singurului gol al partidei, Nicuşor Bancu, a explicat atât golul, cât şi cum a trecut echipa de criticile venite după primele două partide. „Am meritat cuvintele care n-au fost plăcute pentru noi, pentru că ştim că am dezamăgit. Al treilea eşec ar fi fost dezastruos. Aveam nevoie de cele trei puncte. Ne bucurăm că suporterii au fost alături de noi şi sperăm şi marţi să fie. Am avut puţin noroc la gol, pentru că adversarul a alunecat şi am închis ochii şi am marcat”, a explicat, la Digi Sport, Bancu. „O victorie meritată, am arătat cu totul şi cu totul altceva. După părerea mea, adevărata faţă a naţionalei este cea din seara aceasta. Cu Muntenegru ne dorim o nouă victorie şi să-i facem fericiţi pe suporteri”, a conchis mijlocaşul Răzvan Marin.





România, în Liga Naţiunilor, ediţia 2022-2023





*4 iunie: Muntenegru – România 2-0

*7 iunie: Bosnia – România 1-0

*11 iunie: România – Finlanda 1-0

*14 iunie (Stadion Giuleşti): România – Muntenegru, 21.45, Prima TV

*23 septembrie: Finlanda – România

*26 septembrie: România – Bosnia





Liga B a Naţiunilor, grupa a 3-a





1. Bosnia 3 1 2 0 3-2 5 puncte

2. Finlanda 3 1 1 1 3-2 4 puncte

3. Muntenegru 3 1 1 1 3-3 4 punct

4. România 3 1 0 2 1-3 3 puncte

Locul 1 promovează în Liga A, iar locul 4 retrogradează în Liga C.





Fostele echipe iugoslave ne-au ajutat





În timp ce România evolua pe arena din Giuleşti cu Finlanda, Muntenegru întâlnea Bosnia. Cel două echipe din spaţiul ex-iugoslav s-au anihilat reciproc, scorul de la finalul partidei, 1-1 (Marusic – 77/Menalo – 62), fiind unul care ajută prima selecţionată antrenată de Edi Iordănescu. Remiza păstrează „tricolorii” cu şanse chiar şi la prima poziţie în grupă.





S-au împiedicat de Puşcaş





Oaspeţii nu i-au remarcat nici pe Bancu, marcatorul golului, nici pe Niţă, care a ferecat poarta României, ci pe George Puşcaş, atacantul care a şi ratat un penalty. „Toţi au jucat bine, dar l-am remarcat pe Puşcaş. Este foarte puternic, putea obţine mingi, a fost dificil să facem marcaj la el. Am fost puţin ghinionişti la gol, fundaşii noştri au dormit puţin“, a spus tehnicianul oaspeţilor, Markku Kanerva.