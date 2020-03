Regula U21 naşte monştri. Dan Petrescu i-a dat doar 30 de secunde pe teren unui puşti de 18 ani

Nu mai este o surpriză faptul că antrenorii din Liga 1 fac tot ce pot pentru a fenta regula U21, care îi obligă să introducă pe teren doi jucători tineri. Victor Piţurcă declara public că se opune acestei reguli şi, în consecinţă, va efectua cât mai devreme prima schimbare pentru a "scăpa" de cel mai tânăr jucător de pe teren. În septembrie 2019, în meciul de pe teren propriu jucat de CS U Craiova contra lui FCSB, Piţurcă i-a acordat debutantului Luis Niţu (18 ani) doar 19 minute pe teren. Până acum, recordul îi aparţinea antrenorului Ilie Poenaru, antrenorul de la Academica Clinceni, care l-a schimbat pe Bogdan Ilie (20 de ani) într-un meci cu FCSB după doar 5 minute.

Dan Petrescu a spulberat pur şi simplu recordul, luni, 9 martie, efectuând schimbarea încă din primul minut. La debutul său în Liga 1, Alin Fica nu a apucat să atingă mingea. CFR îl mai foloseşte pe Ionuţ Costache, în vârstă de 21 de ani.



CFR Cluj conduce în Liga 1, fiind principala favorită pentru un nou titlu de campioană. Gaz Metan Mediaş este în acest moment ultima clasată în play-off-ul de şase echipe.

Ce declara Dan Petrescu în iulie 2019:

* Noi, ştiţi foarte bine, suferim la capitolul jucători U21. Toată ţara ştie, nu trebuie să o mai spună Dan Petrescu. Din păcate, nu am reuşit să luăm jucătorii care ni i-am dorit. De fapt nu am luat nici un jucător U21, am rămas cu cei pe care îi aveam. Aici e o problemă foarte mare pentru noi. Această regulă, sincer, pe mine mă depăşeşte, nu o înţeleg. Eu ca antrenor sunt plătit să fac rezultate, nu sunt plătit să cresc jucători.