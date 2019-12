Reacţii după CFR - Astra. Care sunt explicaţiile oaspeţilor pentru înfrângerea suferită şi mesajul emoţionant al lui Culio

CFR Cluj câştigă cu Astra Giurgiu şi redevine liderul din Liga I. Meci mare pentru Culio, la ultima sa apariţie la CFR

Partida a fost una deosebită pentru Emmanuel Culio, care s-a aflat la ultimul său meci în Gruia. Reamintim că CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în faţa celor de la Astra Giurgiu.

„Ar mai putea să joace câţiva ani”

„Îmi pare rău că se retrage, ar mai putea să joacă câţiva ani (n.r. despre retragerea lui Emmanuel Culio). Am zis şi o repet, CFR este cea mai bună echipă din campionat. Nu am venit 100% concentraţi la meci”, a declarat Gabriel Tamaş, integralist în meciul cu CFR Cluj.

„Nu ne-am ridicat la nivelul jocului”

Bogdan Andone, tehnicianul celor de la Astra Giurgiu, şi-a justificat înfrângerea echipei sale: „După un joc slab e normal să revină şi o înfrângere. Nu ne-am ridicat la nivelul jocului, ţinând cont că am întâlnit echipa campioană, care s-a calificat în primăvara europeană. A fost o stare de delăsare, nu am fost concentraţi şi acest lucru s-a văzut în tot ce s-a întâmplat. (...) Noi am primit şase sau şapte cartonaşe galbene, s-a văzut un fond de irascibilitate, de nemulţumire, au fost incontrolabile”.

„În seara aceasta nu am făcut un joc reuşit, diferenţa a fost atitudinea, ei au fost întotdeauna primii la minge şi au venit peste noi şi asta s-a văzut pe tabelă. A fost mai greu prima repriză, a doua am început să mai ţinem puţin de minge şi au mai apărut câteva ocazii, dar fiecare greşeşte. Trebuie să ne revenim”, a concluzionat Gabriel Enache, mijlocaşul Astrei Giurgiu.

Emmanuel Culio, eroul meciului

Aflat la ultimul său joc în Gruia, Emmanuel Culio a vorbit despre retragerea sa, după un meci încheiat cu lacrimi în ochi: „Mulţumim tuturor celor care au venit pe stadion într-o luni cu frig, a fost foarte, foarte frumos. (...) Am câştigat multe trofee aici, m-am simţit foarte bine. Hai, CFR! Hai, România!”, a încheiat sud-americanul. Întrebat de ce nu mai rămâne în România, argentinianul a răspuns că fără familia lui nu se poate concentra la nicio echipă aflată departe.

„Nu mă interesează cum jucăm, cel mai important e rezultatul”





„Era un meci important, ultimul pe teren propriu din 2019. Era primul meci în care întâlneam liderul, de obicei, noi eram liderul. Nu a fost cel mai bun meci, cel cu Celtic a fost mult mai bun, dar cel mai important era rezultatul. Am şi spus înainte că nu mă interesează cum jucăm, cel mai important e rezultatul”, a completat tehnicianul lui CFR Cluj, Dan Petrescu.