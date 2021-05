Rapid, avertizată după promovare: „În Liga I nu mai merge cu am mâncat salam, ne-am adunat“

În vârstă de 46 de ani şi cu licenţă Pro, Iosif a pregătit doar Rapidul, de-a lungul carierei, în mai multe etape. Actualul său mandat, început la 21 martie, include, deocamdată, 11 meciuri: 7 victorii, 1 egal şi 3 înfrângeri.





Un tip excentric, Iosif a fost euforic, după promovarea obţinută, luni seară: „E un vis devenit realitate. Am plecat din noroi până la gât şi, împreună cu mine, i-am ajutat pe băieţi să ajungă în prima ligă. Am ştiut că vom promova, de când am plecat la drum, când nimeni nu mai avea încredere“.





Totuşi, fostul internaţional, Basarab Panduru, nu e convins că Rapid poate evolua cu Mihai Iosif pe bancă, în Liga I. „Nu merge cu discursul ăsta că mâncăm salam. La prima ligă, ai nevoie de tactică, de jucători. Nu mai merge cu am mâncat salam, ne-am adunat. Ai nevoie de minte, strategie, ai nevoie de multe lucruri“, a spus actualul expert al postului Telekom Sport.





Liga a II-a, play-off, etapa a IX-a, penultima

1. U Craiova 1948 9 5 3 1 13-7 53

2. Rapid 9 5 1 3 14-10 49

3. Mioveni 9 2 6 1 17-11 45

4. Călăraşi 9 2 3 4 10-18 43

5. Csikszereda 9 2 3 4 7-9 41

6. ASU Poli 9 2 2 5 7-13 40

*Primele două clasate promovează direct în Liga I. Locurile 3 şi 4 vor juca baraje de promovare cu formaţiile care vor termina pe 13 şi 14, în play-out-ul Ligii I. Învingătoarele vor evolua în următorul sezon al primului eşalon.

Ultima etapă (22 mai): Csikszereda - ASU Poli, Mioveni - Rapid, Craiova - Călăraşi

Sezonul Rapidului a fost salvat de Mihai Iosif, adus în luna martie pe bancă, atunci când promovarea părea a fi în pericol.