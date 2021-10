Radu Văduva, primul român campion european la drift: Nici nu îndrăzneam să visez

În actualul sezon, Radu Văduva a ratat o singură dată clasarea în Top 4 la finalul unei etape, în Spania, acolo unde a fost eliminat în Top 4, în timp ce în calificări o singură dată a încheiat mai jos de locul 3.





„Dacă mă întrebai acum câţiva ani dacă voi reuşi această performanţă, nici nu îndrăzneam să visez că voi fi campion în Drift Kings“, a spus Văduva.





Performanţa reuşită de român e cu atât mai importantă cu cât de-a lungul sezonului 2021 a concurat cu o maşină de concurs împrumutată.





„Maşina mea de concurs cu care eram obişnuit a avut probleme, aşa că am apelat la un coleg. Deşi nu am avut aceeaşi putere ca a multora dintre contracandidaţi, sunt fericit că am încheiat pe 1“, a spus Radu Văduva la finalul sezonului care a strâns 63 de concurenţi la Pro2.