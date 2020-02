Prima reacţie a lui Gheorghe Hagi, după ce FC Viitorul dezamăgeşte şi nu prinde play-off-ul Ligii I, pentru prima dată

„E prima oară când suntem în play-out. Trebuie s-o trăim şi pe asta. Am făcut anumite greşeli, s-a ajuns la un meci pe care trebuia să-l câştigăm. Am controlat jocul, am avut ocazii, dar a fost multă precipitare. Asta e! Mâine e altă zi, trebuie să muncim în continuare şi să arătăm cât de buni suntem.

E o situaţie nouă pentru noi, trebuie să începem de la zero, cu acelaşi spirit şi aceeaşi mentalitate. În play-out, trebuie să tratăm serios fiecare meci şi să arătăm cât de buni suntem. Vor fi meciuri tari şi acolo. Noi aveam o strategie de marketing, acum suntem aruncaţi în altă parte. (...)

Pentru mine, România are nevoie de 18 echipe şi de un campionat normal, aşa cum se întâmplă în Europa. Plus că nu e normal ca la jumătate de drum să ţi se înjumătăţească punctele. Să le luăm şi noi jumătate din bani jucătorilor. Nu mă lamentez, dar mi-ar plăcea să avem 18 echipe. România e mare, are multe echipe de tradiţie. Trebuie să ne dezvoltăm mai mult, să primim mai mult de la televiziuni, să crească bugetele şi să fie bine”, a fost cea dintâi reacţie a lui Gheorghe Hagi.

Reamintim că FC Viitorul a ratat, în premieră, calificarea în play-off, după ce nu a reuşit să se impună pe teren propriu, împotriva celor de la Academica Clinceni (0-0). La finele partidei, Gheorghe Hagi s-a arătat dezamăgit şi a reproşat brigăzii de arbitrii anumite decizii, de pe parcursul meciului.