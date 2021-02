Previziunile Simonei Halep înaintea duelului cu Swiatek: „Va fi foarte greu, nu pot să îmbunătăţesc nimic până la meci“

Halep a rememorat eşecul dureros din octombrie 2020 şi spune că acum va încerca să facă unele lucruri diferit

"Trebuie să fac multe lucruri diferite, pentru că nu am apucat să joc foarte mult împotriva ei la Roland Garros. A fost un meci foarte rapid, s-a mişcat incredibil şi a lovit puternic. Voi uita acel meci, voi vorbi cu echipa mea, să ştiu ce am de făcut. Cred că mă voi concentra mai mult pe jocul meu, pe ce am eu de făcut. Dacă voi juca cel mai bun tenis al meu, voi avea o şansă", a mai Halep, conform Eurosport, postul de televiziune care transmite meciurile din Australia.

Simona a mai spus că nu a fost surprinsă de faptul că Iga a reuşit să se impună la Roland Garros şi a pronosticat că meciul de duminică va fi unul foarte dificil. "Nu m-a surprins că a câştigat la Paris. Dacă mă raportez la meciul cu mine, avea toate datele pentru a câştiga turneul. Simţea mingea incredibil, avea încrederea la nivel maxim. Cred că nu a conştientizat ce i se întâmplă, nu s-a gândit la asta. S-a bucurat doar de tenisul pe care îl juca şi victoria a venit în mod firesc", a spus cea mai bună jucătoare de tenis a României. Nu pot să îmbunătăţesc nimic până la meciul cu Swiatek, e vorba de doar o zi de pauză. Trebuie să fiu încrezătoare, să fiu mental pregătită şi să dau tot ce am mai bun. Ştiu că va fi foarte greu, pentru că loveşte foarte puternic şi are şi ea foarte multă încredere după ce a câştigat Roland Garrosul", a mai spus Simona.