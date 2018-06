Minimum patru cu ambele porţi perforate e un pariu premiat cu cota 4.00 pe www.superbet.ro, dar şi în agenţii. În secţiunea de pariuri speciale, accesibilă uşor de pe linkul https://www.superbet.ro/pariuri-speciale, puteţi găsi însă o varietate de pariuri care vă pot inspira. Pentru un gol al lui Lewandowski primiţi o cotă de 2.50, iar pentru unul al lui Falcao, 2.30. Inedit şi fără presiune decât în ultimele secvenţe ale partidei este şi pariul 0-4 minute de prelungire pentru a doua repriză, variantă recompensată cu cota 2.00.

Până la Polonia - Columbia, meci care încheie ziua la Kazan, de la ora 21:00, se dispută însă alte două partide foarte interesante, Anglia - Panama şi Japonia - Senegal. În prima, care deschide ziua la CM 2018 tocmai la Nizhny Novgorod, britanicii sunt decişi să nu mai tremure şi cu trupa lui Jaime Penedo până în prelungiri, aşa cum s-a întâmplat în faţa Tunisiei şi aşteptă un recital de goluri în poarta dinamovistului. Şi logic, mergem cu toate speranţele spre Harry Kane, care a marcat o dublă în faţa africanilor. 4 goluri în grupe pentru vârful lui Tottenham, pariu atins poate chiar azi cu încă o dublă, are o cotă de 2.50, variantă pe care de asemenea o găsiţi la linkul https://www.superbet.ro/pariuri-speciale, de pe site. Cotă bună are şi penalty-ul în meci, 2.65. O cotă foarte mare primiţi pentru un gol marcat de Panama, iar dacă el va purta semnătura lui Blas Perez vă luaţi de 8 ori suma investită.

Nu trebuie să uitaţi nici de Japonia - Senegal, meciul echipelor cu trei puncte după meciurile de debut şi cu multe de conservat azi la Ekaterinburg. Totuşi, nu e de aşteptat nici de data aceasta un meci fără goluri, aşa cum nu s-a întâmplat până acum la Mondialul din Rusia. Mane, starul lui Liverpool, are o cotă de 2.85 că marchează, iar 1-1 scor oricând în meci are o super-cotă de 2.70. Osako este asiaticul cu cele mai mari şanse să marcheze, cota 3.50, iar un penalty în meci, aşa cum a fost şi la precedentul jucat de niponi, are o cotă de 2.70.