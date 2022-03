Pandemie de depresie: Darren Cahill, declaraţii tulburătoare despre cum l-a afectat carantina

În numele combaterii pandemiei de coronavirus, s-au luat nişte decizii halucinante, în ultimii doi ani. Care poate că au ferit lumea de SARS-CoV-2, însă au format o armată întreagă de oameni depresivi şi cu grave probleme mentale.

Tot în cadrul turneului de la Indian Wells s-a produs şi ruptura Darren Cahill (56 de ani) - Amanda Anisimova (SUA, 20 de ani, 43 WTA). Vorbim despre jucătoarea pe care a început să o antreneze australianul, începând din acest sezon, după despărţirea de Simona Halep.

Doar că, în mod neaşteptat, Cahill a anunţat că a renunţat la colaborarea cu Anisimova, după ce americanca, accidentată, s-a retras în timpul meciului cu Fernandez (21 WTA), în turul II. Acum, Cahill a pus această decizie pe seama faptului că resimte efectele izolării în timpul pandemiei.

„Am ajuns în SUA cu aproximativ trei zile înainte de a merge la Indian Wells şi nu m-am simţit bine. După cea, de-a doua zi pe teren cu Amanda, mi-am dat seama rapid că nu aveam cum să fac faţă şi să-i acord atenţia şi grija necesare pentru a-mi face treaba de antrenor, în mod corespunzător. Nu e uşor de explicat, dar, de când am ieşit din carantină forţată, la sfârşitul anului trecut, în Australia, am avut probleme să merg în diferite locuri. Mintea mea era epuizată. Am vorbit pe larg cu Amanda despre asta şi îi mulţumesc că a înţeles că trebuie să am grijă de mine“, a povestit Cahill.