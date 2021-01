O jucătoare cu un handicap fizic teribil i-a şocat pe medici: S-a calificat pe tabloul principal de la Australian Open!

Britanica, 20 de ani şi locul 241 WTA, s-a născut cu displazie ectrodactilă ectodermală, o afectiune rara a extremitatilor membrelor, din cauza căreia a venit pe lume cu doar patru degete la fiecare mână şi un total de 7 degete la cele două picioare (3 la dreptul şi 4 la stângul).

Cu toate acestea, la Dubai, acolo unde au avut loc calificarile pentru primul turneu de Grand Slam al anului, Francesca le-a învins pe Monica Niculescu 6-3, 6-2, Jana Fett 7-6 (7), 2-6, 6-1 şi de Lu Jia-Jing (6-0, 6-1) pentru a îşi câştiga dreptul de a juca în primul tur la Australian Open.

La finalul ultimului meci din calificări, britanica era în culmea fericirii. "Sunt extraordinar de bucuroasă că am reuşit să mă calific şi abia aştept să joc la Australian Open. Nu am mai evoluat niciodată la un asemenea nivel şi sunt sigură că va fi o experienţă excepţională", a declarat atunci sportiva, citată de presa internaţională.

Verdictul medicilor: "Nicio şansă să joace tenis!"

Până să atingă această perofmanţă, Francesca a trebuit să lupte nu doar cu prejudecăţile celor din jur, ci şi cu verdicul specialiştii pe care i-a consultat, aceştia decretând la unison că niciodată nu va putea face sport de performanţă, iar tenis cu atât mai puţin. Sportiva spune însă că a fost motivată întotdeauna de scepticismul celor din jurul ei."Toţi doctorii la care am fost mi-au spus că nu voi putea juca tenis din cauza handicapului pe care ei credeau că îl am. Şi mi-am zis atunci: Ok, ştiţi ceva? Pentru ceea ce spuneţi, voi face tot posibilul să vă demonstrez că vă înşelaţi. Corpul meu nu este construit ca al unui atlet, dar asta nu înseamnă că eu nu pot deveni unul", s-a destăinuit jucătoare de tenis pentru presa britanică.

Francesca foloseşte o rachetă foarte uşoară şi un grip subţire şi vorbeşte cu lejeritate de lupta dusă cu neajunsurile provocate de handicap. "Sunt mici probleme cu care mă confrunt, cum ar fi faptul că astăzi mi s-a rupt o unghie. Asta se întâmplă pentru că sunt nevoită să ţin racheta foarte strâns. Am doar trei degete la piciorul drept, care este piciorul de bază, aşadar echilibrul a fost întotdeauna un punct slab pentru mine. Cu timpul, zi de zi, am lucrat la acest aspect şi l-am îmbunătăţit", s-a destăinuti Francesca, în 2016, într-un interviu acordat pentru pentru the Guardian.

În urma calificării pe tabloul principal de la Asutralian Open, Francesca va urca cel puţin până pe locul 217 WTA.