Novak Djokovici, şocat de dispariţia lui Peng

„Nu prea ştiu multe informatii despre subiect, am auzit acum o saptamana si sincer, e şocant ca a dispărut. Nu mai sunt multe de spus. Să sperăm că va fi (re)găsită, că este bine. Este groaznic, îmi pot imagina cum trebuie să se simtă familia ei", a spus Djokovici.





Pe 2 noiembrie, Peng a publicat un mesaj lung pe reţeaua de socializare Weibo, echivalentul chinezesc al Twitter, în care îl acuză pe fostul vicepremier Zhang Gaoli, 75 de ani, că a violat-o, înainte de a o face amantă. Este pentru prima dată când un politician chinez de rang înalt face obiectul unor asemenea acuzaţii publice, precizează news.ro. Mărturia jucătoarei a fost ştearsă de cenzură la mai puţin de o jumătate de oră de la publicare, mai ales că numele „Peng Shuai" generase peste 20 de milioane de vizualizări în câteva ore, dovadă a interesului utilizatorilor chinezi pentru aceste dezvăluiri.





Zhang Gaoli a fost până la începutul lui 2018 membru permanent al biroului politic al Partidului Comunist Chinez şi, ca atare, unul dintre cei mai puternici şapte bărbaţi din China. Retras din politică acum, el este considerat un apropiat al premierul Li Keqiang.





WTA a anunţat însă că Shuai Peng ar fi în siguranţă. „Am primit o confirmare din mai multe surse, inclusiv din partea Federaţiei Chineze de Tenis, că sportiva este ok şi că nu a fost sub o ameninţare fizică. Am înţeles că este în Beijing, dar nu sunt sigur, pentru că n-am discutat cu ea direct”, a spus directorul executiv al WTA, Steve Simon, pentru New York Times.