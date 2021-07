Novak Djokovici, după ce i-a egalat pe Federer şi Nadal la numărul de grand slamuri câştigate: Niciunul dintre noi nu se va opri

“A fost mai mult decât o luptă. Felicitări lui Matteo pentru că a făcut un turneu foarte bun şi astăzi am avut cu el un meci foarte dificil. Nu este cel mai bun sentiment să pierzi finala, dar este doar începutul pentru el. Câştigarea Wimbledonului a fost mereu un vis important pentru mine când eram copil şi trebuie să îmi amintesc cât de special este acest moment. Este o onoare imensă şi un privilegiu. Când aveam şapte ani, făceam un trofeu improvizat din ce găseam prin camera mea, astfel că să vin aici pentru asta este extraordinar”, a spus Djokovici.

Triple 2️⃣0️⃣



Djokovic, Federer & Nadal now share the all-time record for most Grand Slam men's singles titles 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/DzKyJe5Ryg