Semifinală de vis: Djokovic - Federer, episodul 50. „Nole“ a trecut pragul dincolo de care e invincibil la Australian Open. Controversă majoră: „Are voie?“

Sârbul aflat pe doi în clasamentul mondial îşi păstrează invincibilitatea în faţa canadianului Milos Raonic, înregistrând a zece victorie din tot atâtea partide directe. Djokovic îşi trece, astfel, în CV a opta prezenţă în semifinale la Australian Open - egalându-i pe Stefan Edberg, Roy Emerson, Adrian Quist şi Ken Rosewall, pe locul patru în topul celor mai multe vizite în careul de aşi, fiind neînvins la Melbourne din această fază a competiţiei în sus.

Antrenat în prezent de Mario Tudor, un croat în vârstă de 41 de ani, aflat în loja lui Goran Ivanisevic (actualmente în echipa lui Novak Djokovic) atunci când acesta a reuşit istoricul succes din 2001, de la Wimbledon, Raonic nu a reuşit să câştige nici măcar un set în faţa lui Djokovic, chiar dacă a reuşit 48 de lovituri câştigătoare, având în fiecare set un plus faţă de adversarul său.

În duelul din sferturi, Novak Djokovic şi-a pus în evidenţă calităţile returului, procurându-şi nu mai puţin de nouă mingi de break doar în primul set în faţa lui Milos Raonic, care ajunsese până în această fază a competiţiei fără set cedat şi fără să fi pierdut vreun game pe serviciu. Sârbul a reuşit să convertească abia în game-ul cu numărul 10, când numărul greşelilor neforţate comise de Milos Raonic a urcat pănă la 18. Din perspectiva lui Djokovic, primul set a fost pe atât de curat pe cât şi-ar fi putut dori, cu doar două greşeli neforţate reţinute de statistică.

În setul secund, Djokovic a rupt serviciul lui Raonic mai rapid, în game-ul cu numărul patru, printr-un passing precis, protejându-şi apoi serviciul, cu un unic moment dificil ivit la 4-2, când însă Raonic nu a reuşit să depăşească egalitatea.

Jocul a crescut în intensitate în setul cu numărul trei, Milos Raonic reuşind să îşi ridice standardul, dându-i o replică mult mai aprigă lui Djokovic. Sârbul a avut răspunsuri, aşa cum a fost şi acest lob defensiv viralizat rapid.

Sârbul a dat cu racheta de pământ după o execuţie în fileu ce i-a adus game-ul patru în manşă lui Raonic, iar după ce şi-a făcut serviciul, a întrerupt jocul la 4-4, înainte ca jucătorul canadian să apuce să servească, pentru a-şi schimba lentilele de contact, spunând telegrafic: nu văd. Raonic a fost nevoit să aştepte, în timp ce sârbul a plecat spre vestiare, rezumându-se să îl întrebe pe arbitru, vizibil iritat: "are voie să facă asta? nu trebuia să aştepte pauza?". Consemnat ca time-out medical, momentul a stârnit o serie de comentarii răutăcioase pe reţelele de socializare.

Novak Djokovic has gone off to change a contact lens at 4-4, not a changeover, just before Raonic's serve.

Raonic doesn't say much - but while he's waiting he asks the umpire "is he allowed to do that?"

Apparently so.