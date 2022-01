Nadal, fără egal: Cum i-a ridicat pe spectatori în picioare cu discursul de după finală VIDEO

Încântat după această prestaţie electrizantă, Rafa a fost superb şi la discursul său de după meci, transmis de Eurosport. Unul plin de fair-play. Şi cu o promisiune cu care i-a ridicat pe spectatori în picioare: va juca şi la Australian Open 2023!

Ce a spus Rafael Nadal?

*Ştiu că e un moment dificil pentru Daniil. Eşti un campion nemaipomenit! Fără dubii, vei cuceri acest trofeu de cel puţin două ori, de-a lungul carierel tale. Te felicit atât pe tine, cât şi pe familia ta, pentru ceea ce ai făcut aici. A fost unul dintre cele mai tari meciuri din cariera mea din punct de vedere emoţional, îţi urez mult succes pe viitor!

*Nu ştiu ce să spun mai departe, e uimitor pentru mine faptul că, în ultimele luni, nu credeam că voi mai participa la acest Grand Slam, iar acum mă aflu în faţa voastră, alături de trofeu. Am muncit foarte mult, am luptat enorm şi am primit tot sprijinul vostru, sunteţi nemaipomeniţi şi vă mulţumesc că mă iubiţi şi mă susţineţi.

*Mi-a fost foarte greu să ajung să particip la această ediţie, însă, având susţinerea pe care am avut-o aici în aceste săptămâni, cu siguranţă, o să-mi rămână în inimă pentru totdeauna.

*Nu pot să le mulţumesc îndeajuns de mult oamenilor de la mine din lojă, mulţumesc familiei şi echipei mele care nu se află aici, în momentele dificile aţi fost lângă mine, iar fără voi nimic nu e posibil.

*Acum o lună şi jumătate aş fi zis că e ultimul Australian Open la care particip, însă acum pot să vă spun că mă voi întoarce la anul. Nu pot să exprim în cuvinte toate sentimentele pe care le-am avut, iar energia pe care mi-aţi oferit-o mă face să mă întorc aici. Ne vedem la anul, cu siguranţă!

