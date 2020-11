Mircea Lucescu nu s-a putut abţine: Ce a spus după 0-4 cu Barcelona

După corecţia fotbalistică primită de la o formaţie fără multe dintre vedetele sale, Mircea Lucescu (75 de ani) a recunoscut superioritatea Barcelonei, dar, ca de obicei, a găsit ceva de reproşat şi arbitrului.

„Am avut o primă repriză mai bună, am avut câteva ocazii şi, cu mai mult noroc, puteam înscrie. Dar, în a doua repriză, Barcelona şi-a arătat nivelul. A existat o diferenţă de calitate, tehnică, viteza de gândire, viteza de mişcare şi combinaţii. După prima ocazie ratată, am cedat şi nu-mi e clar de ce am încetat să jucăm. Am fi putut înscrie, dar tinerii jucători ai Barcelonei, viitorul acestei echipe, ne-au învins. Au fost foarte mobili, au jucat cu mare dorinţă, nu puteau fi opriţi. Probabil, norocul a fost de partea lor, deoarece primul şut pe poartă a fost gol. Am multă experienţă şi ştiu că, în astfel de jocuri, arbitrii iau, de obicei, partea echipei mai puternice. La Barcelona, nu ne-au acordat un penalty la Buyalskyi, iar astăzi la Verbici. Nici măcar nu mă supăr pentru asta, pentru că ştiu că arbitrii, uneori, ţin partea echipelor mari. Aceasta nu e o noutate. Barcelona merita victoria, dar nu mi-a plăcut că am pierdut cu un scor atât de mare“, au fost concluziile tehnicianului român.









Liga Campionilor, etapa a 4-a, marţi





Grupa E



Krasnodar - Sevilla 1-2



Rennes - Chelsea 1-2



Clasament



1. Chelsea 4 3 1 0 9-1 10

2. Sevilla 4 3 1 0 6-3 10

3. Krasnodar 4 0 1 3 4-10 1

4. Rennes 4 0 1 3 2-7 1

Grupa F



Lazio - Zenit 3-1



Dortmund - Club Brugge 3-0



Clasament



1. Dortmund 4 3 0 1 9-3 9

2. Lazio 4 2 2 0 8-4 8

3. Club Brugge 4 1 1 2 3-8 4

4. Zenit 4 0 1 3 3-8 1

Grupa G



Juventus - Ferencvaros 2-1



Dinamo Kiev - Barcelona 0-4



Clasament



1. Barcelona 4 4 0 0 13-2 12

2. Juventus 4 3 0 1 8-4 9

3. Dinamo Kiev 4 0 1 3 3-10 1

4. Ferencvaros 4 0 1 3 5-13 1

Grupa H



PSG - Leipzig 1-0



Man. United - Istanbul BB 4-1



Clasament



1. Man. United 4 3 0 1 12-4 9

2. PSG 4 2 0 2 5-4 6

3. Leipzig 4 2 0 2 4-7 6

4. Istanbul BB 4 1 0 3 3-9 3

*primele două locuri ajung în optimile Ligii Campionilor, iar locurile 3 se duc în 16-imile Ligii Europa.