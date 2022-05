Meci tensionat, arbitraj perfect, pierzători supăraţi. Kovacs s-a achitat bine de sarcină

Meci tensionat, arbitraj perfect, pierzători supăraţi. Asta a însemnat AS Roma contra Feyenoord, în finala Conference League, partidă câştigată la Tirana de echipa italiană antrenată de Jose Mourinho (1-0: Zaniolo, minutul 32). O partidă condusă foarte bine de brigada românească formată din Istvan Kovacs, la centru, şi asistenţii Florin Marinescu şi Ovidiu Artene.



Atent, mereu pe fază, alergând ca un adevărat fondist, aproape de evenimente, „centralul” de 37 de ani s-a achitat foarte bine de sarcinile avute, a lăsat jocul să curgă, s-a impus fără probleme în faţa vedetelor de pe teren. A avut două faze mai dificile, în mitanul secund, ambele fiind decise corect de arbitrul „tricolor”. S-a cerut şi intervenţia VAR, oficialii care au urmărit fazele acordând credit românului. Evoluţia lui Istvan Kovacs la Tirana a venit după ce în acest an a fost la peste 10 meciuri în cupele europene, inclusiv la manşa tur a semifinalei Ligii Campionilor dintre Manchester City şi Real Madrid (4-3).

Capacitatea sa de efort se pare că îl ajută pe Kovacs să fie lângă faze şi să poată lua astfel decizii după ce a urmărit incidentele de aproape. Asta a explicat şi Bogdan Stelea la DigiSport, fostul goalkeeper român spunând cât de mult fuge arbitrul din Carei în timpul unei partide: „Aleargă peste 13 kilometri, mai mult decât majoritatea fotbaliştilor, care de obicei acoperă o distanţă de aproximativ 11 kilometri. Aşa reuşeşte să fie aproape de orice”.

Mişcarea lui Kovacs pe teren a fost observată şi de un arbitru din SUA, de Christina Unkel, care şi-a spus părerea direct: „Vreţi să vedeţi un atlet adevărat? Urmăriţi Roma - Feyenoord, finala Conference League, şi priviţi cum Istvan Kovacs nu doar că ţine pasul cu Tammy Abraham (n.n. – atacant la AS Roma) în sprint, dar îi lasă în urmă pe ceilalţi atacanţi ai Romei. Se antrenează mai bine decât jucătorii”.

Dar, arbitrul român nu a scăpat complet de critici, i s-a imputat că nu a prelungit îndeajuns meciul. „E greu împotriva unei echipe italiene atunci când primeşti un gol încă de la început, dar e şi mai greu împotriva unei echipe antrenate de Jose Mourinho. În plus, nu a fost nici măcar suficient timp suplimentar acordat. Au fost atât de multe înlocuiri şi intervenţii VAR, încât habar nu am cum de au fost doar cinci minute de timp adiţional. Stafful Romei a fost în preajma celui de-al patrulea oficial aproape tot meciul, şi-a făcut treaba. Poate că ar fi trebuit să fac mai mult şi să-mi exprim frustrările“, a spus Arne Slot, tehnicianul de la Feyenoord.





Mourinho, trofee în 3 ţări diferite





Jose Mourinho a ajuns la 59 de ani şi are numeroase trofee în vitrină, cele mai imporante fiind cele două Ligi ale Campionilor, pe care le-a câştigat cu Porto în 2004 şi cu Inter în 2010. „Trebuia să scriem istorie. Noi am scris-o!”, a spus portughezul la finalul partidei, trofeul câştigat de AS Roma fiind primul pentru fotbaliştii din capitala Italiei, din moment ce Cupa Oraşelor Târguri, cucerită în 1961, nu este recunoscută de UEFA. „Am pus foarte mult suflet în această competiţie. Lucrul grozav în cariera mea este că, în afară de Europa League cu Manchester United, să câştig trofee cu Porto, Inter şi Roma este foarte, foarte, foarte, foarte special. Una e să reuşeşti când toată lumea se aşteaptă la asta, când ai făcut investiţiile pentru a câştiga, dar e cu totul altceva să câştigi şi să produci o surpriză. E ceva care rămâne nemuritor, se simte cu adevărat special”, a adăugat „The Special One”.