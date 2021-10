Marian Drăgulescu, cântec de lebădă! Cel mai titrat gimnast din istoria României va pune punct unei cariere de 33 de ani

Chiar dacă se va retrage curând din sportul în care a câştigat 31 de medalii olimpice, mondiale şi europene, legendarul gimnast nu şi-a pierdut apetitul pentru performanţă şi speră să nu facă doar un simplu act de prezenţă în Japonia. „Având în vedere că va fi ultima mea competiţie, îmi doresc să fac o figură bună şi să îmi închei cariera frumos”, a spus Drăgulescu.

Marian, care a început să practice gimnastica în 1988, la doar 7 ani, după ce a mers mai întâi câteva luni la karate şi câteva la înot, a rememorat primii paşi făcuţi în sportul care avea să îi aducă atâtea satisfacţii. „În sala de la «Lia Manoliu» am intrat pentru prima dată, exact unde sunt şi acum. Îmi aduc aminte că mi s-a părut mare. Mi s-a părut ca un loc de joacă imens pentru copii, mai ales că prin 1987 nu aveam mall-uri, locuri de joacă pentru copii, ce mai găsim noi în ziua de astăzi. A fost ca o joacă, nu m-am gândit că ajung atât de departe. Am înţeles că voi face performanţă atunci când am ajuns la lotul de juniori şi când m-am întors de la Campionatul European de juniori în 1998 cu 4 medalii”, şi-a amintit sportivul.

La aproape 41 de ani, Marian declară că s-a pregătit la fel ca la 20, cu câte două antrenamente pe zi, de şase ori pe săptămână, singura zi liberă fiind duminica. Cu toate acestea, recunoaşte că

uneori corpul nu îl mai ascultă şi îl amuză când vede că la competiţii mulţi dintre colegii săi ar putea să îi fie copii. „Mă simt bine printre ei. În mintea mea lucrurile sunt la fel de clare şi de simple ca acum 20, 25 de ani. În mintea mea, elementele şi tot ce se întâmplă în sala de gimnastică par simple şi uşoare. Acum, cu trecerea anilor, în schimb, corpul răspunde din ce în ce mai greu la comenzi. Mă ajută mult mentalitatea, în capul meu totul e fresh”, a mai spus Drăgulescu.

Cel mai medaliat gimnast român din toate timpurile la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Europene nu intenţionează însă să iasă din circuitul sportiv şi vrea să îmbrăţişeze cariera de antrenor, acolo unde îşi doreşte să atingă acelaşi nivel de performanţă. „Sper să am ocazia să antrenez la cel mai înalt nivel în gimnastica masculină”, a mai declarat sportivul.

Palmares de excepţie

Marian Drăgulescu are o carieră impresionantă în gimnastică. Este cvadruplu campion mondial la sărituri. Are 3 medalii la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, argint la sol, bronz la sărituri şi cu echipa, 18 medalii la Europene, dintre care 11 de aur, a cucerit 10 medalii la Mondiale,4 fiind de aur. A fost declarat Cel mai bun sportiv al României şi a primit „Premiul Naţional pentru Sport” în anul 2001 şi a fost distins cu titlul de Maestru Emerit al Sportului pentru întreaga activitate.

31

de medalii a câştigat Marian Drăgulescu, de-a lungul carierei sale de până acum, dintre care 18 de aur.

5

participări are Marian Drăgulescu la Jocurile Olimpice, în 2000, 2004, 2008, 2016 şi 2020. A luat un argint şi două medalii de bronz, la Atena, în 2004.