VIDEO Man şi Mihăilă, spectacol în Serie A! Românii au fost esenţiali în prima victorie a Parmei după 18 meciuri

Dennis Man şi Valentin Mihăilă au început amândoi, în premieră, ca titulari la Parma. La una dintre primele faze ofensive ale meciului, în minutul 9, Man l-a pierdut pe drum pe adversarul său direct şi a centrat în mijlocul careului mare, de unde Mihăilă a marcat cu un şut fără preluare.

A fost al doliea meci cnsecutiv în care Mihăilă reuşeşte să înscrie, după cel din etapa precedentă cu Fiorentina, scor 3-3. De asemenea, Man a bifat şi el al doilea meci la rând în care a dat o pasă de gpl.

Gazdele şi-au dublat avantajul în repiza secundă, în urma unei lovituri de la 11 metri transformată de Hernani (55)

În urma acestui succes, primul în campionat din 30 noiembrie 2020, Parma a acumulat 19 puncte, dar rămâne pe penultimul loc în Italia, la trei lungimi de poziţia 17, prima care asigură rămânerea în Serie A

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐀𝐋!!!!!!#Man crosses the ball for #Mihaila to score his second goal in as many games! The Romanian connection ❤️ 🇷🇴#ParmaRoma ⚪ 1-0 🔴 (9') pic.twitter.com/2PSAxCl5qi