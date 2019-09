Mama bărbatului ucis de Iorgulescu jr: „Copilul meu a murit nevinovat! Fetiţa nu ştie că tatăl ei e mort“

Mario Iorgulescu (24 de ani) se zbate între viaţa şi moarte la Terapie Intensivă, dar măcar mai are o şansă să supravieţuiască. Ceea ce nu se poate spune despre Daniel Micov, care a murit pe loc, după ce maşina sa, staţionară la semafor, a fost distrusă de un şofer beat şi drogat.





Mama lui Daniel a vorbit pentru cei de la România TV, spunând că a aflat despre moartea fiului ei abia la câteva ore după nenorocirea din weekend-ul trecut.





Ce a povestit mama victimei?





*Mi-a trebuit două ore să merg să-l văd. Mi-a fost frică să merg să-l văd. Nu ştiam cum arată după acel impact. Eu am aflat târziu, pe la 9 şi ceva. N-a vrut să mă trezească nimeni să-mi spună nimic. Când m-au trezit surorile, am crezut că s-a întâmplat ceva cu soţul. După am aflat că era vorbă de fiul meu, salvarea era la poartă, se pregătiseră, ştiau că o să reacţionez urât.





*Eu asta sper, asta vreau, ca legea să-şi facă datoria, să fie pedepsit (n.r. – şoferul care a provocat accidentul).





*Copilul meu a murit nevinovat, a lăsat copii în urma. Era singurul meu copil şi să nu rămână el (n.r. – Mario Iorgulescu) nepedepsit. Copilul meu a lăsat o fetiţă de 7 ani şi un băieţel de 4 luni. Fetiţei nu i-am zis că tatăl ei a murit. Am dus-o la bunicii ceilalţi. Nici la ora actuală nu ştie că tatăl ei e mort. Întâi, să-l ducem pe el la locul lui şi apoi vedem cum facem. Am fost şi la psiholog să întrebăm şi au zis că nu e bine să o aducem aici. Sa o ducem într-un parc, sa-i explicam că tati a plecat la Doamne Doamne.





