Lucescu, sfat dureros pentru Dinamo: Cum vede viitorul unui colos prăbuşit

Reputatul tehnician a lăsat de înţeles că falimentul ar fi un lucru benefic pentru roş-albi, după modelul Rapid, grupare care a renăscut după ce a luat-o de jos, de la nivelul ligii a 4-a, fără datorii.





„E mai sărac fotbalul românesc fără Dinamo. Părerea mea a fost şi va rămâne că trebuie să facă acelaşi lucru pe care l-a făcut şi Rapid, să plece de la zero, să crească, ca o echipă profesionistă, astfel încât să nu mai stea la cheremul nimănui. Trecând de la an la an cu datorii imense, nici nu ştii la cine se duc banii care se strâng, sunt folosiţi mai mult pentru a plăti datoriile decât pentru a ajuta echipa să crească şi jucătorii să evolueze la un nivel de performanţă“, a spus „Il Luce“.