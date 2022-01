Lovitura carierei: S-a aflat salariul lui Sorescu în Polonia! Dinamo primeşte şi ea o sumă uriaşă

Formaţia din „Ştefan cel Mare“ îi dă drumul jucătorului ei cel mai bun, Deian Sorescu (24 de ani).

Acesta va semna cu Rakow Czestochowa (Polonia), ocupanta locului 3 în prima ligă, după 19 din cele 34 de etape. Rakow Czestochowa e la şase puncte de liderul Lech Poznan.

Mutarea a fost confirmată atât de administratorul special al clubului, Iuliu Mureşan, cât şi de Ioan Becali, fostul impresar care, datorită relaţiilor sale, a plecat cu Sorescu în Polonia pentru a asista la încheierea afacerii.

„Dinamo şi-a propus 800.000 de euro şi va lua aproape un milion de euro, plus procente la următoarea vânzare. Clubul şi-a atins scopul. Jucătorul n-a semnat, de aceea, mergem acolo. Mai sunt lucruri minore, trebuie să vedem cum e cu impozitul. Noi am vorbit despre salariul net, dar să vedem cum va fi acolo. Vizita medicală o va face în Polonia, după care va semna. Cum am zis, trebuie să rezolvăm cu impozitul, cu salariul lui, pentru că taxele sunt diferite acolo, TVA-ul e altfel, dar nu vor fi probleme“, a spus Ioan Becali, la aeroport.

Va câştiga dublu în Polonia

Sorescu avea un salariu lunar de 9.500 de euro la Dinamo. La Rakow Czestochowa, el va câştiga dublu, ajungând la un venit lunar de 20.000 de euro.