Ilie Năstase şi-a curtat actuala iubită de faţă cu une dintre fiicele lui. Cum a reacţionat copila de 13 ani la avansurile pe care fostul tenismen le făcea Ioanei

Năstase trăieşte de câteva luni o nouă poveste de dragoste, după ce relaţia lui cu Brigitte Sfăt s-a destrămat. Fostul campiona dezvăluit la Pro Tv cum a cunoscut-o pe Ioana Simion şi cum a ajuns să formeze un cuplu cu aceasta.

"Era cam la 10 metri de mine. Încă n-o vedeam bine, dar se mişca bine (...) Când s-a întors la masă, am chemat chelnerul şi i-am zis: te rog frumos, pot să-i trimit o băutură domnişoarei de acolo? La care fata mea, care are 13 ani, îmi spune: nu se face aşa ceva, pe mine mă duci acasă! Am rămas blocat. Am lăsat-o să plece. Am mai chemat o dată chelnerul. A spus că ea nu bea alcool, dar a ridicat paharul. În următorul minut, m-am dus la masă cu tupeu! Dacă n-avem tupeu la 72 de ani, când naiba să avem?", a dezvăluit Ilie Năstase. El nu exclude căsătoria cu actuala parteneră, deşi aceasta este mai mică cu 30 de ani decât el.

Bruneta, născută în Constanţa, a făcut ulterior cunoştinţă şi cu fiicele lui Ilie, Alessia şi Emma. ”Regret că Ioana nu venit mai devreme în viaţa mea. Dacă ne înţelegem, o să ne şi căsătorim, dacă nu, ne despărţim pentru că aşa e viaţa. Ioana m-a liniştit foarte mult faţă de cum eram înainte. E o femeie cuminte şi este o doamnă faţă de celelalte cu care am fost. Fetele mele au cunoscut-o pe Ioana, iar cea mare este destul de apropiată de ea. O să urmeze o vacanţă în Turcia”, a mai spus Năstase,.



În cazul în care Ilie Năstase şi Ioana Simion îşi vor uni destinele, ar fi a 5-a căsătorie pentru fostul tenisman, după cele cu fotomodelul brazilian Dominique Grazia (1972-1982), actriţa americană Alexandra King (1984-2003), Amalia Teodosescu (2004-2010) şi Brigitte Sfăt (2013-2018).







Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: