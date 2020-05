Ianis Hagi, luat la mişto în Scoţia: Un fost internaţional râde de mutarea românului la Rangers

Ianis Hagi are un preţ de transfer considerat prea mare

Fotbalul e suspendat în Scoţia, deocamdată, până la 10 iunie şi haosul creat din cauza pandemiei de coronavirus va avea efecte economice devastatoare asupra unor echipe şi aşa fără mari resurse financiare.

De fapt, excluzând-o pe Celtic, campioana ultimelor opt ediţii, restul grupărilor din Premier League sunt la limita supravieţuirii. Inclusiv marele Rangers a dat faliment în 2012, a ajuns tocmai în liga a patra, şi, doar prin trei promovări succesive, a reuşit să revină în elita fotbalului scoţian, la începutul sezonului 2016-2017. Totuşi, dezastrul financiar din 2012 a lăsat urme adânci, iar formaţia din Glasgow n-a mai reuşit să ţină pasul cu rivala Celtic. Şi din acest motiv, ultimul titlu câştigat de Rangers datează din 2011, adică cu un an înaintea prăbuşirii financiare.

Având în vedere aceste tablou, la care se adaugă acum criza financiară cauzată de pandemie, pare greu de crezut că Rangers va putea plăti 5 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Hagi de la Genk, în vară. Mijlocaşul de 21 de ani a sosit la Glasgow în februarie, sub forma de împrumut, şi, chiar dacă a avut câteva prestaţii foarte bune, per ansamblu, n-a putut salva acest sezon pentru Rangers. În campionat, trupa pregătită de Steven Gerrard are şanse infime la titlu, fiind la 13 puncte de liderul Celtic, în timp ce în Europa a fost învinsă, acasă, în turul optimilor Ligii Europa, 1-3 cu Leverkusen.

În acest context, David Provan (63 de ani) a explicat în presa locală de ce nu crede în varianta potrivit căreia Rangers îl va transfera definitiv pe Ianis Hagi, în vară. „Am râs la zvonurile fantasmagorice cum că Rangers e pregătită să plătească cinci milioane de euro pentru a-l lua pe Ianis Hagi de la Genk. Dacă Rangers sau orice alt club scoţian ar avea o astfel de sumă la dispoziţie ar folosi-o pentru a ţine clubul în viaţă!“, a spus fostul mijlocaş al celor de la Celtic, cu zece selecţii în echipa naţională a Scoţiei.

3 goluri şi două pase de gol a adunat Ianis Hagi pentru Rangers, în 12 apariţii.

Gică Popescu lasă de înţeles că banii sunt o problemă

Declaraţia ironică a lui David Provan a venit la câteva ore după ce Gică Popescu, preşedinte la Viitorul, a lăsat de înţeles că, într-adevăr, banii reprezintă o problemă pentru transferul definitiv al lui Ianis Hagi la Rangers. „Eu sunt convins că se va face acest transfer. Rangers şi-l doreşte foarte, foarte mult. Această nenorocire care s-a abătut asupra planetei (n.r. - pandemia de coronavirus) influenţează financiar. Probabil, se vor renegocia anumiţi termeni contractuali între cele două cluburi. Aici, nu se pune problema de decizie tehnică. Decizia tehnică a fost luată. Ianis îşi doreşte foarte mult să rămână la Glasgow, pentru că s-a acomodat foarte bine, e foarte apreciat, are o chimie foarte bună cu antrenorul, cu colegii, cu managementul echipei. Rangers e opţiunea numărul 1“, a explicat fostul internaţional, într-o intervenţie la Look Plus.