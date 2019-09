Honved a dat în judecată Universitatea Craiova din cauza tratatului de la Trianon. Acuzaţiile maghiarilor şi ce decizie a luat UEFA

Honved Budapesta susţine că jucătorii săi au fost afectaţi moral de scandările şi mesajele suporterilor olteni, care făceau trimitere la tratatul de la Trianon, lucruri considerate de oficialii unguri „extremiste”, arată „Prosport”.

„Am făcut un videoclip despre cele întâmplate în timpul meciului, dorind să arătăm ce au trebuit să suporte jucătorii şi suporterii echipei noastre în acel meci. Am subliniat pagubele pe care acest scandal le-a provocat, nu numai echipei, ci şi fotbalului maghiar şi chiar european. Avocatul Craiovei nu a înţeles de ce ne plângem de „Trianon” pentru că nici măcar nu ştia ce înseamnă asta. Dar fanii din tribune şi jucătorii sunt conştienţi de semnificaţia acestui cuvânt. Avocatul UEFA a spus că procesul a devenit lipsit de sens, din moment ce Craiova a fost eliminată din Europa League. Dar nu degeaba am intrat în această luptă. Suntem încrezători că am contribuit la creşterea atenţiei UEFA în cazuri extremiste. Am subliniat că atmosfera de la Craiova îi intimidează pe arbitri, iar când aceştia vor să întrerupă meciul li se spune că nu se poate din motive de securitate. Nu vrem să mai fie alte echipe într-o astfel de situaţie, dar mai ales o echipă maghiară, am pornit pe un drum pe care nu l-a mai parcurs nicio altă echipă din Ungaria”, este poziţia clubului maghiar, care nu a găsit însă înţelegere la forul european.

Pe de altă parte, replica avocatului de la Universitatea Craiova a fost că majoritatea, dacă nu toţi jucătorii de la Honved, nu au habar de tratatul de la Trianon, din 1920, prin care Transilvania şi Banatul reveneau României. În cele din urmă, UEFA nu a împărtăşit opinia maghiarilor, astfel încât Honved va trebuie să achite cheltuielile aferente acestui demers.

