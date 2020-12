Haos pe stadioane, viitor de AUR pentru ţară: George Simion, ultrasul din politică

Românii descoperă, în ultimele ore, tot mai multe detalii despre revelaţia alegerilor, partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), o formaţiune politică venită de nicăieri, care a suclasat UDMR, PMP sau Pro România!

Deocamdată, cel mai vizibil om din fruntea acestui partid e co-preşedintele George Simion (34 de ani). Adică, un individ venit din peluze, de pe stadioanele de fotbal. Iar ce a făcut Simion acolo a creat probleme enorme pentru naţionala de fotbal, în ultimii ani, prima reprezentativă fiind nevoită să joace, periodic, fără spectatori, cu porţile închise din cauza incidentelor provocate de Simion şi ai săi.

Concret, omul din fruntea AUR a contribuit la formarea grupărilor Ultras „Honor et Patria“ şi „Uniţi Sub Tricolor“. Cel puţin a doua grupare a comis atât de multe acte de huliganism pe stadioane, încât a fost numită, în mod ironic, „Uniţi sub etnobotanice“ din cauza comportamentului membrilor săi!

Mai mult, de curând, gruparea „Honor et Patria“ a avut o reacţie dezgustătoare, cu tente xenofobe, în momentul în care portughezul Mario Camora, fundaş la CFR Cluj din 2011, a fost naturalizat şi folosit în naţionala de fotbal. Înainte ca fundaşul stânga să debuteze în prima reprezentativă, ultraşii au publicat acest comunicat:

„Mirel Rădoi, în goana după pseudo-performanţe iluzorii, a deschis astăzi porţile naţionalei pentru jucători naturalizaţi. Cine îşi închipuie că Mario Camora va fi primul şi ultimul se înşeală. Este doar Calul troian, învelit în bune intenţii, ce va aduce după sine alte şi alte 'importuri' de ocazie.

Nationala e o chestie de principiu. La fel ca drapelul, imnul sau ziua naţională a unei ţări. Nu le schimbi după bunul plac, când altele ţi se par mai atrăgătoare. Mergi cu ele mai departe şi încerci să le dai strălucire. Cu ce ai, cu ce poţi. Asta nu a înţeles Mirel Rădoi aşa că îi urăm o cât mai scurtă cariera la cârma selecţionatei“.

Şi-a făcut „educaţia“ în...peluză

Un activist care militează pentru unirea României cu Republica Moldova, George Simion a vorbit, recent, pentru revista „Ultras“, iar declaraţiile sale n-au nevoie de comentarii suplimentare.

„Am învăţat mai multe în peluză decât în toate şcolile prin care am trecut. Principiile asociate vieţii ultra sunt unele sănătoase şi pot fi aplicate în viaţa de zi cu zi. Sloganul <<Basarabia e Romania!>> a fost conceput şi popularizat de oameni crescuţi în peluze. E nevoie, în continuare, de susţinere pentru cauzele patriotice şi naţionale“, a spus George Simion.

Printre ţintele acestuia e şi modificarea unei legi prin care fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a înăsprit măsurile de siguranţă pe stadioane tocmai din cauza actelor de huliganism comise din partea ultraşilor.

Torţe la aflarea rezultatului

Având în vedere legăturile lui George Simion cu peluza, n-a fost de mirare că, duminică seară, după aflarea primelor rezultate ale alegerilor, ultraşii şi-au făcut apariţia la sediul partidului AUR, celebrând scorul neaşteptat de bun, aprinzând torţe, ca pe stadion!

