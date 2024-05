Topul orașelor cu cei mai mulți milionari: Aproximativ unul din 24 de cetățeni au averi considerabile

Numărul persoanelor cu o avere netă de șapte cifre a crescut în Manhattan, Bay Area și Singapore în ultimul deceniu, potrivit unui raport. Londra, Hong Kong și Moscova au înregistrat scăderi, transmite Bloomberg.

Deși se vorbește despre un exod al marilor averi din New York, locuitorii orașului au în continuare o avere mai mare - peste 3 trilioane de dolari - decât cei din orice altă metropolă din lume.

New York-ul are aproape 350.000 de milionari, ceea ce reprezintă cel mai mare număr de milionari dintre toate orașele și o creștere de 48% față de acum un deceniu, potrivit unui clasament global al celor mai bogate orașe realizat de Henley & Partners, o companie de consultanță în domeniul imigrației. Acest lucru înseamnă că aproximativ unul din 24 dintre cei 8,26 milioane de locuitori are o avere netă de șapte cifre, comparativ cu aproximativ unul din 36 în 2013. New York are în continuare o mare parte din ultra-bogați, de asemenea: raportul a constatat că are 60 de miliardari și 744 de persoane cu o avere investibilă de peste 100 de milioane de dolari.

Constatările ilustrează amploarea bogăției din New York într-un moment în care unii dintre cei mai bogați oameni din oraș se tem de o schimbare de putere către Florida, pe măsură ce industria financiară înființează un Wall Street South. Miami s-a clasat pe locul 33 în topul orașelor cu cei mai mulți milionari, în creștere cu 78% în ultimii 10 ani.

Zona Bay Area s-a clasat pe locul al doilea, cu 305.700 de persoane cu o avere netă de șapte cifre care trăiesc în regiunea care include San Jose, San Francisco și Palo Alto. Tokyo s-a clasat pe locul al treilea, cu 298.300 de persoane, o cifră care a scăzut cu 5% în ultimul deceniu. Singapore, pe locul 4, a devenit o destinație de top pentru milionarii care migrează, aproximativ 3.400 de persoane cu valoare netă mare mutându-se acolo numai în 2023.

Potrivit lui Juerg Steffen, directorul executiv al Henley & Partners, boom-ul piețelor financiare din ultimii ani a impulsionat creșterea economică în cele mai bogate orașe din lume. Acțiunile globale au urcat cu 20% în 2023 și au crescut cu aproape 7% în acest an.

Cu toate acestea, unele orașe globale și-au văzut norocul inversat. Londra a pierdut 10% din populația sa milionară în ultimul deceniu, care a inclus decizia Regatului Unit de a ieși din Uniunea Europeană. Hong Kong a înregistrat un declin de 4% în rândurile milionarilor, deoarece expatriații bogați au plecat în Singapore, în urma represiunii din epoca pandemiei din China.

Printre orașele în creștere se numără Shenzhen din China, unde numărul milionarilor a crescut cu 140% în ultimul deceniu. Bengaluru, în India, Ho Chi Minh City, în Vietnam, și Scottsdale, în Arizona, în SUA, și-au văzut, de asemenea, populația de milionari mai mult decât dublată în ultimii 10 ani.

Dubai este cel mai bogat oraș din Orientul Mijlociu, ocupând locul 21 la nivel global. Pe baza bogăției pe cap de locuitor, Monaco ocupă locul 1 în lume, peste 40% dintre locuitorii săi fiind milionari. Orașul New York ocupă locul al doilea.