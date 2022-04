Handbalul, la pământ: „Ne creştem copiii într-un mediu toxic!“. Constantin Din propune soluţiile redresării

Cu aproape o lună înainte de alegerile programate pentru data de 28 aprilie, Constantin Din, unul dintre rivalii actualului preşedinte, Alexandru Dedu, a vorbit pentru rfhsport.ro despre cum vede situaţia federaţiei, dar şi despre planurile sale pentru redresarea unui sport în care, practic, nu mai existăm la masculin, iar la fete suntem în cădere liberă.

Fost arbitru internaţional, Constantin Din atrage atenţia că actuala federaţie are „are un aer tare învechit, te încearcă un sentiment de întoarcere în timp, cu un amestec de vechi şi depăşit“.

Ce anume v-a determinat să candidaţi la preşedinţia Federaţiei Române de Handbal?

Constantin Din: Handbalul românesc a fost, cândva, un etalon pentru toată lumea handbalului la nivel internaţional. De atunci până în prezent s-au schimbat multe şi mi se pare că ne îndepărtăm tot mai mult de nivelul la care a fost cândva, în condiţiile în care perspectiva redresării devine tot mai sumbră. Handbalul românesc, în momentul de faţă, e sub aşteptările iubitorilor acestui sport, lumea e dezamăgită de ceea ce trăieşte, echipele naţionale sunt tot mai departe de elita handbalului mondial şi se impune o schimbare drastică, dacă vrem să revenim acolo unde am fost. Tot acest context m-a determinat să mă implic, să-mi asum acest proces al schimbării feţei handbalului românesc. Va fi mult de muncă, dar sunt motivat şi încrezător că împreună cu oamenii din fenomen, vom repune lucrurile pe făgaşul normal.

Care ar fi priorităţile în agenda dumneavoastră de lucru?

Aş începe prin a spune că redresarea handbalului românesc trebuie să înceapă de la nivelul de jos, de la copii şi juniori. Aceasta ar trebui să fie prioritatea numarul 1 a oricărui conducator de federaţie. Copiii sunt cheia evoluţiei acestui sport şi lor trebuie să le acordăm atenţie. Centrele Naţionale de pregătire vor avea un rol determinant în formarea acestor copii şi le voi acorda un interes special. Voi reorganiza aceste centre, le vom da o altă faţă, imbinând pregătirea sportivă cu pregătirea şcolară, pentru a interveni la nivelul educaţiei oferite tinerilor sportivi. Tot de aici ar trebui să provină şi specialiştii de care handbalul are atât de multă nevoie pentru crearea unui fenomen performant. Ma refer aici la preparatori fizici, antrenori, metodişti, analişti video şi alţi specialişti de care handbalul românesc duce lipsă în prezent. Avem nevoie de oameni care cunosc şi înţeleg fenomenul, iar centrele de excelenţă pot furniza această materie umană. Un alt proiect pe care îl voi implementa e programul carierei duale, care să asigure atât mentorat şi pregătire în handbal, cât şi dezvoltarea personală a sportivului, care să-i asigure acestuia un viitor şi după ce îşi încheie cariera de sportiv. Juniorii vor avea acces la programe de educaţie şi li se vor facilita întâlniri cu reprezentanţi din lumea businessului din România.

O altă prioritate din agenda de lucru e revitalizarea asociaţiilor judeţene care vor primi sprijin juridic, logistic şi financiar din partea FRH. În mandatul meu, asociaţiile prin descentralizare vor primi organizarea şi supervizarea competiţiilor de copii şi juniori pe plan judeţean. Am obţinut deja acordul unor companii private de a veni în viitorul apropiat alături de federaţie, ca parteneri dispuşi să sprijine financiar fiecare competiţie de copii şi juniori. În acest sens, subliniez ideea că plata baremurilor de arbitraj nu va mai cădea pe umerii cluburilor, ci va fi suportată de către Federaţia Română de Handbal. Voi ajuta cluburile de copii şi juniori în sensul reducerii presiunii financiare pe care o au azi şi de a sprijinii toţi tinerii talentaţi, indiferent de statutul acestora.

Care e cea mai gravă problemă cu care se confruntă handbalul românesc în prezent şi ce soluţii propuneţi pentru a îndrepta lucrurile?

Sunt mai multe aspecte asupra cărora trebuie să intervenim urgent, dar primordial mi se pare să acţionăm la nivelul juvenil, în sensul crearii de condiţii pentru copii şi juniori şi la nivelul educaţiei pe care o oferim acestor copii. Cu mâhnire am observat că ne creştem copiii într-un mediu toxic, în care aceştia n-au ocazia să descopere partea frumoasă a sportului. Le-am oferit prea puţin până acum şi e momentul să schimbăm ceva, să le oferim mai mult, să le asigurăm condiţiile necesare pentru a atinge performanţa. Personal mă voi implica la acest nivel, unde lucrurile trebuie reformate la nivel profund. Preocuparea pentru tineri şi educarea acestora în spiritul adevaratelor valori ale performanţei sportive reprezintă singura garanţie a unui viitor mai bun în handbalul românesc.

Dacă aţi avea în faţă un electorat indecis în privinţa acordării votului, ce i-aţi spune?

Celor indecişi le-aş recomanda, în primul rând, să se gândească bine la faptul că votul lor poate schimba direcţia în care se îndreaptă handbalul românesc. Fiecare dintre cei care votează e responsabil de realitatea în care se află handbalul în momentul actual, iar dacă se doreşte cu adevărat să revenim în elita mondială, să-şi manifeste dreptul de a îndrepta lucrurile, printr-un vot înţelept. Vin şi propun un program cu măsuri concrete şi sunt convins că am capacitatea managerială şi calitatea umană de a ajuta handbalul românesc într-un moment critic. Sunt o persoană corectă, pot privi în ochi, cu demnitate orice om din handbal, atât acum, cât şi după ce voi demara proiectul reconstrucţiei din poziţia de preşedinte al federaţiei.

Care sunt calităţile care vă recomandă pentru a va afla la conducerea handbalului românesc?

De-a lungul carierei, am interacţionat cu foarte mulţi oameni din lumea handbalului, mai ales de la nivel internaţional, având posibilitatea să-mi formez o imagine obiectivă a ceea ce trebuie să fie handbalul la nivel de elită, aspecte pe care azi nu le regăsesc în handbalul de la noi. Interacţiunea cu toţi aceşti factori m-a ajutat să-mi construiesc o viziune corectă şi de ansamblu a tot ceea ce trebuie operat pentru a oferi o altă faţa handbalului de la noi. În plus, consider că am calităţile manageriale necesare pentru a relansa handbalul românesc, sunt o persoană corectă, dinamică, de acţiune, care iubeşte munca şi se dedică în totalitate proiectelor în care se implică.

Unde vedeţi handbalul românesc cu dumneavoastră în frunte?

În elita handbalului internaţional, acolo unde a fost odata. Veţi vedea un preşedinte de federaţie care va munci pentru handbal, adunând în jurul său toţi oamenii bine intentionaţi, care chiar doresc redresarea handbalului românesc. Veţi revedea sportivi ieşind fericiţi de pe teren, suporteri care se vor bucura de frumuseţea acestui sport şi o comunitate puternică formată în jurul handbalului. Voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a avea rezultate la nivel internaţional şi tineri sportivi, care să vină din urma, educaţi în spiritul performanţelor sportive

Cum arată o zi de lucru din viaţa lui Constantin Din şi ce schimbări a adus această provocare?

Zilele mele de lucru variează destul de mult. Până să intru în cursa electorală, agenda mea zilnică se baza pe întâlnirile cu membri echipei mele şi cu partenerii de business din ţară sau din strainatate. Odată cu noua provocare, programul meu s-a schimbat destul de mult. Ma întâlnesc cu oamenii din handbalul românesc, cu antrenori, preşedinţi, conducători ai structurilor sportive. Scopul e acela de a cunoaşte cât mai bine problemele cu care aceştia se confruntă pentru ca căuta soluţii viabile. În plus, chiar îmi doresc să-i cunosc pe cei care îmi vor deveni parteneri de drum în procesul redresării handbalului românesc şi îmi face mare plăcere să descopăr oameni de calitate cu care poţi face treabă.

Care sunt principiile de la care nu va abateţi niciodată? Ce ar trebui să cunoască lumea hanbalului despre dumneavoastră?

Nu mă abat, sub nicio formă, de la drumul corectitudinii. Consider că această virtute, alături de pasiune, determinare şi entuziasm, reprezintă garanţia succesului, atât în carieră, cât şi în viaţa personală.

Având în spate experienţa antreprenoriatului, care ar fi principiile de business pe care le veţi implementa pentru a creşte nivelul handbalului românesc?

Când priveşti cum arată federatia la nivel de infrastructură, management, comunicare şi expunere, îţi dai seama că are un aer tare învechit, te încearcă un sentiment de întoarcere în timp, cu un amestec de vechi şi depăşit. Handbalul trebuie să se alinieze tendinţelor prezentului, să redevină un brand valoros, să atragă publicul, să devină un produs care să se vândă. Pe de altă parte, la nivel de comunicare şi expunere media stăm destul de rău! Nu e normal să avem în România unii dintre cei mai buni sportivi din lume şi să n-avem o emisiune dedicată, în totalitate, handbalului, cu interviuri, reportaje, analize de specialitate. Acest produs trebuie să devină valoros şi să devină căutat de publicul care iubeşte handbalul. Un alt aspect asupra căruia voi insista e crearea de parteneriate între mediul de business şi lumea handbalului, astfel încât să atragem oamenii de afaceri către acest sport. Pentru aceastea e necesar un management deschis, orientat spre exterior şi un marketing de calitate.

Ca exerciţiu de dialog la distanţă, ce i-aţi intreba, public, pe ceilalţi candidaţi la şefia federaţiei?

Ma bucura faptul că programul de campanie pe care l-am lansat în septembrie a devenit sursa de inspiraâie pentru ceilalţi candidaţi. O spun cu toată sinceritatea. Când vezi că ceilalţi preiau idei din programul tău, înseamnă ca ideile sunt bune şi viabile. Mă bucur să constat faptul că actualul preşedinte (n.r. - Alexandru Dedu - foto) a ales să meargă prin ţară, după opt ani şi să discute cu oamenii din handbal. În plus, observ faptul că, subit, actualul preşedinte a devenit preocupat de soarta asociaţiilor judeţene şi de necesitatea revitalizării handbalului, de la nivel de copii şi juniori. L-aş întreba de ce totuşi atât de tărziu?

Care e motto-ul dumneavoastră?

Acţiunea face cât 1000 de cuvinte.