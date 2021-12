Handbalul, pe butuci: „Catastrofă! Dedu? Păi, cine pleacă de la 7.000 de euro pe lună?!“ EXCLUSIV

La Mondialul de handbal feminin se dau, în acest weekend, medaliile. Pentru România însă, competiţia s-a încheiat de mult.

De fapt, fetele nu mai au treabă cu astfel de meciuri de prin 2018, când s-a obţinut ultimul rezultat bun la nivel internaţional, un loc 4 la Campionatul European. Chiar şi aşa, federaţia condusă din 2014 de Alexandru Dedu a şocat, prezentând şi eşecul de la CM 2021 drept un succes. Un rezultat de viitor! Iar asta în condiţiile în care s-a ratat până şi obiectivul bizar fixat de FRH, o clasare între primele zece naţionale ale lumii!

Această situaţie l-a bulversat şi pe Vasile Stîngă. Care din postură de fost handbalist de elită, ales cel mai bun inter stângă din lume în 1982, e printre cei mai în măsură să vorbească despre starea actuală a handbalului românesc.

„Weekend Adevărul“: Cum vi s-a părut parcursul fetelor, în Spania?

Vasile Stîngă: Am început să ne bucurăm că luăm locul 13. Adică, poţi să spui că, în anumite momente, echipa joacă bine, dar dacă pierzi meciul, când tragi linie, tot meci pierdut e! Nu ştiu încotro ne îndreptăm... Acum, cred că suntem în lumea a doua a handbalului mondial şi cred că mergem spre lumea a treia, dacă nu se iau nişte măsuri urgente. Dar preşedintele federaţiei (n.r. - Alexandru Dedu) a spus că e mulţumit. Şi de staff, şi de fete... Deci, le-a impus un obiectiv, locul 10, dar nici obiectivul ăsta nu l-au îndeplinit. Şi e o catastrofă! Rezultatele handbalului românesc din ultimii ani sunt catastrofale! Atât la băieţi, cât şi la fete.

Alexandru Dedu, preşedinte FRH din 2014

Pare că ne păcălim singuri, când spunem că locul 13 e OK...

Păi, nu! El, domnul Alexandru Dedu, vrea să ne păcălească pe noi, iubitorii de handbal. Şi vrea să ne păcălească acum cu Olimpiada de la Paris, în 2024. Bine că nu ne-a spus că ne pregătim pentru Olimpiada de la Los Angeles. Că aia e în 2028 (râde)...

S-a bătut moneda şi pe reconstrucţie. Deşi vreo zece jucătoare dintre cele 19 duse în Spania au mai multe turnee finale în palmares. Iar patru dintre ele sunt trecute de 30 de ani...

Aşa e scuza domnului Dedu. De reconstrucţie vorbeşte el. O fi reconstrucţie că a lipsit Cristina Neagu. Probabil, de asta. Adică, am vrut să vedem cum funcţionează naţionala fără Cristina. Dar ce reconstrucţie? Că majoritatea fetelor au mai fost în lot.

Impresia generală e că suntem foarte departe de elita handbalului feminin. Sunteţi de acord?

Când mă uit la acest Mondial, la ce s-a jucat şi la ce joacă echipele care au ajuns în fazele eliminatorii, mă gândesc cu groază la ce urmează pentru noi! Adică, n-avem nicio şansă să revenim în top, dacă vom continua aşa. La noi, handbalul trebuie schimbat total! Concepţia de joc trebuie schimbat de la nivelul de copii şi juniori. Trebuie învăţaţi de la juniori să paseze mingea în viteză. Şi la băieţi, dar şi la fete. Aţi văzut în ce ritm se pasează la acest Mondial? Trebuie să joci în mare viteză, să joci în contact cu adversarul, să dai pasă în contact cu adversarul. Deci, toate aceste detalii tehnice trebuie învăţate de la nivelul de copii şi juniori. Noi nu mai putem să jucăm fără faza a doua şi fără contraatac! Sau le jucăm, aşa, din an în Paşte... Repet, ne îndreptăm spre dezastru, dacă nu se fac nişte modificări.

Invazia jucătoarelor străine în Liga Florilor a contribuit la declinul naţionalei?

Asta nu poate fi un criteriu. Ele aduc plus valoare campionatului intern, sunt jucătoare foarte puternice. Dar celelalte jucătoare ar trebui să înveţe de la ele. Deci, noi trebuie să ne mândrim, într-un fel, cu jucătoarele străine care vin şi joacă în România. Problema se pune în felul următor: noi afară ce avem? OK, o avem pe Dumanska, o avem pe Pintea. Şi acum mai e şi Bazaliu, care a plecat şi ea în Croaţia. De ce n-avem mai multe jucătoare afară? Probabil, pentru că n-avem valoare pentru campionatele de afară.

Bianca Bazaliu, pe când era la CSM Bucureşti

Se spune, de pildă, că Bazaliu a făcut tuşa la CSM, că n-a avut loc din cauza handbalistelor de import...

OK, a făcut tuşa la CSM, dar Cristina Neagu a fost accidentată aproape un an. A jucat Bazaliu? Trebuia să joace, nu? Deci, nu, nu asta e un criteriu. Orice antrenor, dacă ar avea o jucătoare de valoare, româncă, nu mai ia o jucătoare străină pe acelaşi post. Uitaţi-vă la Cristina Laslo. Ea joacă la Baia Mare. Adună o grămadă de minute. Şi exemple mai sunt. Cam toate jucătoarele din lotul naţional joacă la echipele de club. Deci, nu prezenţa handbalistelor străine e un motiv pentru care româncele nu joacă în campionatul intern. Eu mereu am spus asta. Şi hai să dăm un exemplu, în afară de Bazaliu. Că Bazaliu n-a jucat din vina ei! Poate că, dacă pleca mai devreme de la CSM, juca mai mult. Dar n-a vrut să plece ea. Iar când a plecat, la Braşov, nici acolo nu juca 60 de minute pe meci. E exclus ca prezenţa jucătoarelor străine să blocheze ascensiunea româncelor.

Vedeţi vreun viitor pentru handbalul românesc, cu Alexandru Dedu în fruntea federaţiei?

Nu. Niciun viitor! Ar trebui să plece. Noi ne aşteptam toţi să-şi dea demisia de onoare. Dar văd că se agaţă, are clister, cum e la handbal, are clister de scaun (râde cu poftă) şi nu se dezlipeşte de acolo. Şi acum vine şi ne păcăleşte cu Olimpiada de la Paris. Nu frate, dar la Olimpiada de la Tokyo nu te-ai calificat. Ai primit o grămadă de bani de la Comitetul Olimpic, a cheltuit o căruţă de bani şi nu s-a calificat. Dar nu l-a tras nimeni la răspundere! La Mondiale, acum doi ani, am luat locul 12. N-a fost niciun semnal de alarmă. Lasă că mergem la următorul, să luăm locul 10. Deci, mai bine. Şi uite că am luat locul 13! De băieţi nu mai vorbesc, că acolo suntem vai de mama noastră, nici nu mai existăm. Păi, ce faci, măi tată? Da-ţi demisia! Du-te! Lasă-i pe alţii să vină, poate fac altceva până nu e prea târziu.

La noi, pare că la nicio federaţie nu există demisie de onoare. Deci, nici la handbal...

Păi, cine pleacă domne de la 7.000 de euro pe lună, cât are Dedu?! Şi are şi 100 de milioane pe lună, bani de protocol... Cine pleacă domne de la aşa ceva?! Se agaţă cu dinţii de banii ăştia... De aceea, spun că, uneori, te gândeşti că poate preşedintele federaţiei ar trebui să aibă o funcţie onorifică. Şi funcţionarii federaţiei să fie pe acolo... Iar şeful federaţiei să fie un om de afaceri, un om care nu depinde de salariul de la federaţie.

Vasile Stîngă, palmaresul unui campion *În 216 selecţii în prima reprezentativă, a marcat 1.414 goluri, fiind pe locul 1 în clasamentul all-time al naţionalei. *A cucerit cu România medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 1980 şi 1984. *La Mondialul din Spania, în 1982, a fost cel mai bun marcator al turneului, cu 65 de goluri. *În 1983, Vasile Stângă a câştigat Supercupa Mondială, o competiţie în a cărei finală România a învins Rusia. Nicolae Ceauşescu, foarte încântat de înfrângerea ruşilor din ultimul act, l-a recompensat pe Vasile Stîngă cu 12.000 de lei. *În ţară, a câştigat campionatul cu Steaua de zece ori. Are şi două Cupe ale României cu această echipă. Ce au făcut fetele la ultimele competiţii majore Turneu Rezultat CM 2021 Locul 13 din 32 JO 2020 Nu s-au calificat Euro 2020 Locul 12 din 16 CM 2019 Locul 12 din 24 Euro 2018 Locul 4 din 16 CM 2017 Locul 10 din 24 JO 2016 Locul 9 din 12 Selecţionerul Adrian Vasile, mulţumit de prestaţia echipei, la Mondialul din 2021 România, la Mondialul din Spania Prima fază a grupelor *39-11 cu Iran *38-17 cu Kazahstan *22-33 cu Norvegia Grupa Principală II *30-31 cu Olanda *43-20 cu Puerto Rico *30-34 cu Suedia Bilanţ: 6 meciuri, 3 victorii, 3 înfrângeri

