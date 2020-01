Halep a vorbit deschis despre singura frustrare din duelul cu Putintseva: „Ştiam asta despre ea, dar...“

Constănţeanca a ajuns pentru al treilea an consecutiv în optimi la Australian Open, căutând un prim trofeu la un turneu de Mare Şlem disputat pe hard, după finala pierdută aici în 2018.

Ce a declarat Simona Halep la conferinţa de presă după meciul cu Yulia Putintseva:

* Ştiam la ce să mă aştept de la acest meci. Ştiam cum joacă, dar ea a jucat puţin mai tare decât de obicei. Ştiam că trebuie să îi atac serviciul şi să servesc bine, pentru că returnează bine. În mare, a fost aşa cum anticipam. N-a greşit pe atât de mult pe cât mă aşteptam, dreapta ei a fost mai solidă. Am fost pregătită pentru schimburi lungi, pentru că ştiam că trebuie să am răbdare cu ea, că se mişcă foarte bine, are o dreaptă cu topspin care încurcă foarte mult. Am jucat destul de înalt - trebuia să fac acest lucru, am deschis terenul, iar în momentul bun am încercat să lovesc.

* Sunt bine, cred că de la zi la zi am crescut un pic ca joc. Sunt încrezătoare, dar totul se schimbă de la meci la meci.

* Despre scurtele reuşite de Yulia Putintseva: Ştiam că este o jucătoare care pune scurte bune. Am devenit puţin frustrată, pentru că am ajuns la majoritatea dintre ele, dar apoi am ratat sau am dat pur şi simplu mingea înapoi şi ea m-a pasat. A fost un pic de frustrare acolo, dar apoi am fost mai atentă la loviturile ei şi a fost mult mai bine în final.

* (Despre influenţa condiţiilor) A fost diferit azi, foarte diferit, am simţit pe final de meci. Îmi place mai mult pe căldură, mingea pleacă mai bine, mi-e mai simplu să îmi pun adversara în dificultate.

* Aici este un mix interesant pe tablou, cu această puştoaică de 15 ani care câştigă meciuri şi face ca totul să pară uşor şi o fată de 29 de ani care s-a retras. Eu sunt aproape, dar sper că nu sunt la momentul acela. De asemenea, avem şi jucătoare de 38 ani, ca Serena. Nu pot să comentez mai mult, fiecare face ce e mai bine pentru sine. Dar ea (n.r. - Cori Gauff) cred că în curând va ajunge să câştige turnee din acestea importante.