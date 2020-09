Halep şi vedetele absente de la US Open, criticate dur: Boris Becker a fost necruţător cu ele

S-a vehiculat, cândva, că Boris Becker urma să fie antrenorul Simonei Halep, însă având în vedere discursul fostului lider ATP, e clar că n-ar fi existat compatibilitate între cei doi.

În ultima perioadă, „Simo“ vorbeşte tot mai des despre retragere şi despre dorinţa ei de a avea o viaţă personală, o familie. Asta în timp ce Becker e genul de om care vrea să vadă „foamea“ de a fi pe teren din partea unui jucător de top.

Tocmai de aceea, acum, când mulţi sportivi de elită au optat să nu meargă la New York pentru US Open 2020, neamţul cu 6 trofee majore în palmares s-a arătat extrem de dezamăgit de decizia lor. Şi, potrivit spotmedia.ro , a criticat mai ales ceea ce s-a întâmplat la feminin, unde şase din primele zece jucătoare ale lumii au optat pentru a sta acasă, în loc să joace la New York!