Halep, unică: Statistica arată că Simona e o jucătoare fără pereche în circuitul WTA

Simona Halep are o constanţă remarcabilă în circuitul feminin

În lumea tenisului, valoarea unui jucător e dată de numărul trofeelor de Grand Slam din palmares. Şi, e adevărat, în această ierarhie, Simona Halep (2 WTA) e departe de vârf, cu doar două turnee majore. Deocamdată!

Având în vedere că, de pildă, Angelique Kerber (32 de ani) şi-a câştigat primul Grand Slam la 28 de ani şi a ajuns, între timp, la trei astfel de titluri, nimeni nu poate spune unde se va opri Simona Halep, care va împlini abia 29 de ani, pe 27 septembrie. Şi, atenţie: „Simo“ are deja două Grand Slam-uri trecute în CV-ul ei, plus trei finale. Iar dacă ne luăm strict după bilanţul ei în acest an, în care a atins semifinalele Australian Open, pentru ca apoi să câştige ambele turnee în care a jucat, Dubai şi Praga, putem spune că, în privinţa Simonei, viitorul sună bine!

Oricum, Halep se poate lăuda deja cu mai multe performanţe, în circuitul feminin. De pildă, e cea mai longevivă prezenţă în Top 10 mondial, cu 347 de săptămâni la rând, în această zonă a clasamentului. E o statistică fabuloasă, mai ales, într-un circuit WTA în care inconstanţa e o caracteristică des întâlnită printre sportive. În plus, jucătoarele cu vechime în circuit, trecute de 27-28 de ani, le fac tot mai greu faţă tinerelor care vin din spate. E o realitate care reiese şi din bilanţul ultimelor şapte turnee de Grand Slam. Concret, şase dintre ele au fost câştigate de fete care aveau maxim 23 de ani, în momentul triumfului! Singura care a spart această hegemonie a tinerelor a fost Simona Halep, prin victoria ei la Wimbledon 2019, în finala cu Serena Williams.

Inclusiv în acest an, Halep şi-a dictat superioritatea, în duelurile cu adversarele ei de sub 23 de ani. Din patru meciuri cu ele, a pierdut unul singur, la începutul anului, la Adelaide. Atunci, a fost învinsă de Sabalenka (12 WTA, 22 de ani). Şi-a luat însă revanşa la Dubai, trecând de ea în trei seturi. În rest, pe Rybakina (18 WTA, 21 de ani) a învins-o în finala aceluiaşi turneu, iar pe Frech (157 WTA, 22 de ani) a spulberat-o (6-2, 6-0), în drumul ei spre trofeu, la Praga.

Urmează altă vedetă din noua generaţie

Având în vedere bilanţul excelent al Simonei în faţa rivalelor ei mai tinere, ea poate privi cu optimism spre meciul ei de vineri (ora 14.00, Digi Sport 2), din optimile de la Roma. Iar asta pentru că se va duela, în premieră, cu ucraineanca Dayana Yastremska (20 de ani, 29 WTA).

În turul II de la Foro Italico, Yastremska a trecut de Anisimova (27 WTA), scor 4-6, 7-6, 6-4, după două ore şi 15 minute. În 2020, Yastremska are 17 victorii şi 8 înfrângeri. Cel mai bun rezultat din acest sezon l-a înregistat, în ianuarie, pe hard, la Adelaide. Atunci, a jucat finala turneului cu Barty (1 WTA), pierzând cu 2-6, 5-7.

27 ianuarie 2014 e data la care Simona Halep a intrat în Top 10 WTA. De atunci, n-a mai părăsit elita tenisului feminin.

Câştigătorii ultimelor şapte Grand Slam-uri, la feminin şi la masculin





An Australian Open French Open Wimbledon US Open





2020 Kenin (21 de ani) ??? Anulat Osaka (22 de ani)





2019 Osaka (21 de ani) Barty (23 de ani) Halep (28 de ani) Andreescu (19 ani)





*US Open 2018 a fost câştigat de Naomi Osaka (20 de ani)





2020 Djokovici (32 de ani) ??? Anulat Thiem (27 de ani)





2019 Djokovici (31 de ani) Nadal (33 de ani) Djokovici (32 de ani) Nadal (33 de ani)





*US Open 2018 a fost câştigat de Novak Djokovici (31 de ani)