Halep surprinde în presa britanică: Simona a explicat ce se va întâmpla după ce l-a respins pe Van Cleemput în probă

Simona Halep va juca la Dubai Tennis Championship fără antrenor şi, chiar dacă s-a speculat în privinţa cooptării lui Andrei Pavel în stafful ei, nici această variantă nu pare a fi pe placul româncei.

Într-un dialog amplu cu cei de la Sky Sports, constănţeanca de 27 de ani a explicat că nu se va grăbi în ceea ce priveşte numirea unui nou antrenor, fiindcă vrea să pună în practică ce a învăţat de la Darren Cahill.

Ce a spus Simona Halep?

*Pot spune că nu caut antrenor în acest moment. Am echipa mea, am partener de antrenament cu mine, totul e OK. Mă simt bine aşa cum sunt şi nu mă voi grăbi. Ştiu că la începutul anului am spus că nu-mi voi lua antrenor, dar, după aceea, m-am răzgândit, pentru că am simţit că am nevoie.

*Cu toate astea, acum simt că am nevoie de acea libertate. Vreau să joc şi să pun în aplicare tot ce am învăţat de la Darren în toţi aceşti ani. Mă simt mult mai relaxată, mult mai calmă. Priorităţile mele s-au schimbat puţin. Sunt mult mai responsabilă în ceea ce mă priveşte şi încerc să-mi rezolv singură problemele, atât pe teren, cât şi în afara lui.

*Nu m-am gândit că voi intra în panică, dacă n-am antrenor. Am fost doar puţin îngrijorată, pentru că n-am mai experimentat aşa ceva în ultimii 4 ani, când mereu aveam pe cineva în spate, care să mă urmărească pas cu pas. Acum, mă simt puţin singură.

*Dar asta e şi un lucru bun. Văd lucrurile dintr-o perspectivă pozitivă şi simt că pot să progresez dacă rămân aşa. Sunt foarte fericită cu felul în care joc, cum mă simt pe teren, cu cât de fericită sunt şi în afara terenului, sunt relaxată.

*Fac totul de plăcere şi nu mai există nicio presiune. E chiar foarte bine. Nu mai simt nicio greutate pe umerii mei acum.

