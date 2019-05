Halep şi-a pus o dorinţă la plecarea spre Paris: Ce speră să se întâmple când se va întoarce şi ce mesaj a avut pentru fani

La plecarea din ţară, Halep a avut un discurs din care a reieşit că simte presiunea, fiind conştientă că aşteptările sunt mari de la ea, după ce a câştigat trofeul, anul trecut.





„Îmi doresc din tot sufletul să mă aşteptaţi cu covorul roşu (n.r. – la întoarcere), dar e mai dificil. N-am spus nici că nu sunt, nici că sunt favorită. Eu mă duc acolo şi încerc să dau tot ce e mai bun, dacă va fi să şi câştig meciuri, atunci e şi mai bine. Pentru mine cel mai important e că sunt aptă şi că mă duc din nou acolo. Contează fiecare zi, indiferent de ce am spune noi. Putem spune că sunt două turnee într-unul singur, fiind două săptămâni, dar trebuie să ne setăm că e doar un turneu şi să ne păstrăm dorinţa de a lupta timp de două săptamâni, în cazul fericit. Pană în a doua săptămână trebuie să câştigi căteva meciuri. Mă bucură mult că românii vin să mă susţină, îmi dau o energie pozitivă şi le mulţumesc că mereu sunt prezenţi, atunci când joc“, a spus Halep.





Aceasta a explicat şi motivul pentru care la Roland Garros a avut cele mai bune rezultate dintre toate turneele de Grand Slam.





„La Paris e o suprafaţă care îmi place, e mai rapidă, însă poţi să şi aluneci, dar, de la an la an e treaba diferită. Plec foarte bucuroasă că a mai trecut un an şi eu sunt campioana de anul trecut. Sunt foarte veselă că ma întorc acolo, Parisul e oraşul meu preferat. Mereu am în minte şi în suflet clipele de anul trecut şi mă ajută. Sunt cele mai speciale şi, cu siguranţă, vor rămâne, pentru că a fost prima dată când am câştigat un Grand Slam şi a fost şi turneul meu preferat“, a adăugat fostul lider mondial.





