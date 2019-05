Halep, prăbuşire totală după intervenţia antrenorului: Simona l-a suportat o dată pe Daniel Dobre, apoi l-a luat la ceartă!

Simona Halep a început foarte bine duelul cu Kiki Bertens în care a reuşit să facă primul break pentru 3-1 şi apoi încă unul pentru 4-2. De fiecare dată însă, olandeza de 27 de ani a răspuns imediat cu un re-break. Aşa că, la 4-3 pentru Halep, aceasta a apelat la o repriză de on-court coaching, chemându-l pe Daniel Dobre lângă ea.

„Vine mingea cu efect de la ea, să stai acolo mai mult. Ai stat bine în rest. Te aşteaptă, mai bine o pui să rişte cu reverul în lung de linie. Stai un pic mai bine pe rever. Nu te omoară pe rever. La 3-4 lovituri, îi mai arunci una pe dreapta. Vezi că sunt mingi noi. Vezi că e dreapta ei periculoasă“, au fost indicaţiile date de Dobre care s-au auzit pe transmisiunea celor de la Digi Sport.

Halep a dat aprobator din cap, semn că e de acord cu cele spuse de antrenorul ei. Din păcate însă, rezultatul a fost unul nefericit. După intervenţia lui Dobre, Simona n-a mai câştigat niciun game, iar Bertens a întors scorul de la 4-3 în favoarea Simonei la 6-4 pentru a închide primul set.

Ulterior, într-o altă repriză de on-court coaching, Halep l-a certat pe Dobre, lăsând de înţeles că alegerile tactice au fost complet greşite. Digi Sport a redat dialogul dintre cei doi:

Simona Halep: Am jucat complet greşit. Toate punctele pe care le-am câştigat, am jucat şi pe dreapta şi pe rever. Am jucat la început numai pe rever şi se vede scorul.

Daniel Sobre: Nu e doar asta Simona...

Simona Halep: Eee, nu e doar asta...

Daniel Dobre: Ok, atunci fă în continuare ce ai făcut. Se retrage foarte mult când dai din teren şi îţi atenuează mingile.Dacă ai terenul deschis şi ai mingea mai sus poţi să încerci să o dai mai în afară. Restul a fost ok, atentă pe rever, a servit bine pe rever. Du-te pe ea şi jucând pe rever ai condus în primul set. Nu poţi să spui că numai asta este, a jucat şi ea bine şi a avut şi noroc.Rămâi aproape acolo..

Simona Halep: Sunt aproape dar nu pot să le iau! Degeaba sunt aproape!

Daniel Dobre: În continuare faci la fel, închide un pic reverul, dacă e să te trimită în spate, joacă mingea aia înaltă, când domini cu dreapta, domină ca până acum. Hai, rămâi acolo, te-ai luptat foarte bine,