Halep, în mare vervă, la Madrid: Simona, discurs entuziasmant înainte de primul meci

Simona Halep (3 WTA) pare că a scăpat de problemele fizice, exact când începe „bucata“ ei preferată din fiecare sezon: cea în care sunt programate turneele de zgură.

Fostul lider WTA se află deja de patru zile la Madrid, iar vineri va debuta pe tabloul principal. Şi, dacă va avansa în fazele superioare ale competiţiei, va avea parte de un traseu plin de provocări, cu un posibil meci cu Sorana Cîrstea, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Până să joace prima partidă la Madrid Mutua Open, unde a triumfat de două ori (2016, 2017) şi a jucat şi două finale (2014, 2019), „Simo“ a venit, astăzi, în faţa jurnaliştilor. Digi Sport, postul care transmite turneul de la Madrid în România, a redat declaraţiile lui Halep de astăzi.

Ce a spus Simona Halep?

*Cred că aceste condiţii de la Madrid mă ajută deoarece mingea sare puţin mai mult, astfel că am o armă în plus. Nu fac ceva diferit faţă de un teren normal pe zgură, dar simt mingea. Cred că e şi despre încrederea acumulată din trecut, ştiu că pot face meciuri mari pe aceste arene. Simt că, de fiecare dată când calc pe aici, fac bine.

*E greu să fii într-o bulă, în fiecare săptămână (n.r. - referire la izolarea jucătorilor, în timpul unor turnee). Dar trebuie să fim recunoscători pentru faptul că se desfăşoară aceste turnee. De fapt, e un privilegiu să joci în aceste vremuri, în aceste momente grele prin care trecem. Cred că tuturor le e puţin mai greu să rămână la hotel. Dar e în regulă. Cred că se va reveni la normal, în curând.

*Au trecut câţiva ani de când n-am simţit presiune, presiune negativă. Însă, în aceste vremuri, e cam greu să stai în hotel şi să vii doar pe teren. Nu te poţi relaxa în oraş, aşa cum am făcut-o înainte. Dar da, aşa cum am spus, e un privilegiu să putem juca aceste turnee mari. Aici, va fi cam aglomerat, după cum am auzit. Va fi frumos. Indiferent de condiţii, aici e foarte bine.

CITEŞTE ŞI:

40 la sută va fi gradul de ocupare al arenelor în care se vor juca meciurile de la Madrid Mutua Open 2021.

Iată programul complet al româncelor la Madrid Mutua Open:

Turul I, joi

*Bogdan (102 WTA) - Sevastova (54 WTA)

După ora 16.30, Digi Sport 2

Turul I, vineri

*Halep (3 WTA) - Sorribes Tormo (46 WTA)

*Cîrstea (58 WTA) - Pegula (33 WTA)

*Begu (75 WTA) - Kasatkina (37 WTA)

Orele vor fi anunţate, ulterior