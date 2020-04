Halep îşi poate lua adio de la tenis în 2020: Un antrenor a explicat când ar trebui să fie reluate turneele

Simona Halep ar trebui să revină pe teren, teoretic, după data de 13 iulie, când ATP şi WTA au anunţat că se vor relua turneele din circuit. Doar că totul e în ceaţă în acest moment şi situaţia se poate schimba radical, în funcţie de cum va evolua pandemia care a paralizat planeta.





Şi, dacă e să ne gândim un pic, semnalele nu sunt tocmai bune pentru viitorul tenisului în acest an. În primul rând, în acest moment, e aproape imposibil ca jucătorii să se deplaseze în diverse colţuri ale lumii, având în vedere că multe aeroporturi sunt închise. Apoi, Wimbledon 2020, care ar fi trebuit să aibă loc, între 29 iunie şi 12 iulie, s-a anulat deja. Şi, sunt semne mari de întrebare şi în privinţa turneului de la US Open, în care calificările ar trebui să înceapă la 24 august. Din nou însă, la cum arată acum New York, un focar de infecţie, startul competiţiei ţine mai degrabă de un scenariu SF.





Având în vedere aceste lucruri, antrenorul Sever Dron (75 de ani) a propus, într-o intervenţie la Digi Sport, ca sezonul actual să fie anulat şi tenisul să revină din ianuarie 2021 cu turneele din Australia!





Ce a spus Sever Dron?





*Tenisul e o adevărată uzină, suferă ca orice uzină în acest moment. Ar putea să se joace şi fără spectatori în această perioadă, dar n-ar avea niciun sens pentru că jucătorii evoluează şi pentru fanii din tribune, care-i împing de la spate. Părerea mea e că ATP şi WTA ar trebui să pună la cale un plan prin care să anuleze toate turneele până la 1 ianuarie 2021!





*Să se înceapă cu turneele din Australia, până la momentul de vârf, Australian Open! Degeaba se antrenează prin curte sau prin casă, jucătorii au nevoie de cel puţin două săptămâni de antrenament înaintea unui turneu. Partea bună e că vom vedea şi la anul staruri precum Federer. Şi alţii îşi vor amâna retragerea pentru că această perioadă îi ambiţionează.





*ATP şi WTA ar trebui să-i ajute pe jucători, să-i apere, pentru că ei nu mai câştigă nimic. Vorbesc despre cei clasaţi mai jos de Top 100, pentru că cei situaţi în prima „sută“ şi-au pus bani deoparte, au sponsori. Mi-amintesc o întâmplare cu Danielle Collins, la US Open, în primul tur din 2014, după ce a pierdut în faţa Simonei Halep. Ea s-a dus la finele meciului să-şi ia cei 50.000 de dolari, premiul cuvenit sportivului care a ieşise în runda inaugurală. Însă organizatorii i-au transmis că trebuie să semneze contractul de profesionistă. Până la urmă, a renunţat la cec pentru că nu avea statut de profesionistă.





*Atletele desăvârşite precum Simona Halep sau Serena Williams se vor întoarce în arenă la fel de fit, poate cu un tonus şi mai bun. Dar această pauză le va ajuta enorm pe jucătoare pentru a-şi odihni organismul. Îmi pare rău că s-a întrerupt sezonul când Irina Begu era pe val, se afla într-o formă foarte bună, vorbesc des cu ea.





*Această pauză e benefică pentru o jucătoare precum Bianca Andreescu. Şi-a forţat limitele, a tras de ea, dar corpul ei n-a rezistat când a fost supus unui asemenea ritm. După această pauză i se va îmbunătăţi ritmul cardiac, se va îmbunătăţi respiraţia şi muşchii ei vor fi din nou mult mai relaxaţi. De corpul lor pot trage la nesfârşit, în circuitul masculin, doar trei jucători: Federer, Nadal şi Djokovici. Pe ei nimeni şi nimic nu-i va putea stopa.