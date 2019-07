Halep, gata de un meci mare: Declaraţii pline de încredere ale Simonei înaintea duelului de joi cu Svitolina

Simona Halep e la doi paşi de a câştiga un trofeu la care, probabil, nimeni nu se aştepta, mai ales în acest sezon!





Fără titlu în 2019 şi cu rezultate mai slabe atât pe hard, cât şi pe zgură, comparativ cu sezonul precedent, constănţeanca a sosit la Londra în postura unui om care n-avea ce pierde. La starea de relaxare a Simonei a contribuit şi faptul că, spre deosebire de primele şase luni ale anului, când a evoluat sub presiunea punctelor pe care le avea de apărat, la Wimbledon, ea a scăpat şi de această povară. Învinsă în 2018 în turul III de taiwaneza Su-Wei Hsieh, Simonei i-au fost scăzute doar 130 de puncte la startul turneului.





În aceste condiţii, Halep a redescoperit la Wimbledon 2019 bucuria tenisului, fără stresul clasamentului. Iar după succesul spectaculos din sferturi, cu Zhang (50 WTA), românca a recunoscut că acest lucru a ajutat-o să lege victoriile pe iarbă. „Presiunea nu mai există. Acum, în mai, la Paris, a fost o presiune, pentru că trebuia să-mi apăr titlul. Dar n-a fost o presiune negativă, a fost o nouă experienţă. Am văzut cum e să pierzi, după ce câştigi un titlu, nimeni n-a murit. Aşa că am venit aici relaxată şi motivată, am vrut să văd cât de bine pot juca pe iarbă“, a spus constănţeanca de 27 de ani.





Ea a explicat că această linişte psihică a ajutat-o să-şi îmbunătăţească jocul pe iarbă, o suprafaţă pe care nu se simţea tocmai bine, în trecut. „Cred că şi la nivel mental s-a schimbat ceva în percepţia mea. M-am adaptat, atât ca stil, cât şi din punct de vedere fizic, al poziţionării, la iarbă. Acum, când mingea vine spre mine, ştiu exact ce vreau să fac cu ea. Iar acest lucru e foarte important, îmi oferă un confort psihic. Am început să fiu mult mai încrezătoare pe teren, să mă simt confortabil. E destul de greu când joci pe iarbă, pentru că picioarele nu sunt foarte stabile. De aceea, preferam azgura şi hardul. Dar acum am început să simt altfel iarba. N-am alunecat deloc în tot turneul din acest an şi sper să nici nu se întâmple“, a declarat Halep.





Aceasta a fost întrebată de jurnalişti despre felul în care a reuşit să-şi îmbunătăţească jocul, după primele două partide cu Sasnovich (36 WTA) şi cu Buzărnescu (53 WTA) în care n-a evoluat tocmai strălucit. „Toate meciurile au fost complicate în felul lor. Mihaela (n.r. – Buzărnescu) a jucat foarte bine şi a meritat să ia setul acela. Fiecare set jucat aici a fost foarte important pentru încrederea mea, mă bucur că am reuşit de fiecare dată să înţeleg repede ce trebuie schimbat în jocul meu. Acum sunt în semifinale şi am foarte multă încredere“, a afirmat fostul lider mondial.





„Mereu a fost greu cu Svitolina“





Simona s-a referit şi la următoarea ei adversară, care, după locul ocupat în clasament, va fi cea mai valoroasă cu care s-a intersectat până acum la Wimbledon 2019.





„Mereu a fost greu împotriva Svitolinei. Aşa că mă aştept să fie o partidă foarte grea şi acum. E o semifinală de Grand Slam, nu prea contează de câte ori ai jucat împotriva unei adversare sau care e scorul întâlnirilor directe. Trebuie să joci cât mai bine, să te concentrezi şi să faci tot ce depinde de tine pentru a câştiga. Sunt şi odihnită, mă simt fresh, ceea ce contribuie la starea pe care o am pe teren“, a spus Halep.





Wimbledon 2019, semifinale, joi

Halep (7 WTA) - Svitolina (8 WTA)

S. Williams (10 WTA) - Strycova (54 WTA)





