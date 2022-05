Halep, evaluarea unui meci dur: Simona a explicat de ce s-a chinuit cu Schunk VIDEO

Simona Halep are o zi de pauză la French Open, dedicată antrenamentului, refacerii şi analizei. Iar la acest ultim capitol, constănţeanca, alături de echipa ei, trebuie să vadă ce n-a mers în partida cu Nastasja Schunk (19 ani, 165 WTA) şi cum trebuie abordat duelul din turul II, cu chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA).

În dialog cu Eurosport, postul care transmite French Open, Halep a vorbit despre duelul cu Schunk din runda inaugurală şi a încercat să explice de ce a cam „tremurat“ pentru calificare. Şi nu doar din cauza temperaturii scăzute!

Ce a spus Simona Halep?

*A fost un start mai puţin bun din partea mea, dar contează că am revenit şi am luat primul set. Mi-am găsit ritmul, m-am simţit mult mai bine după acele game-uri. În setul doi, la 1-0 puteam să-mi iau serviciul, dar am pierdut şi am căzut puţin moral.

*Dar contează foarte mult faptul că în setul trei am reuşit să-mi regăsesc ritmul din partea a doua a primului set şi să termin bine. Chiar sunt bucuroasă de modul în care am terminat partida şi asta mi-a dat încredere că pot să câştig şi meciurile acestea grele.

*Scunk e foarte solidă, se mişcă extraordinar de bine, parcă era tot timpul acolo unde loveam, iar lovitura ei de forehand e incredibilă pe partea mea de rever. A fost foarte greu să returnez mingile de acolo, poate că am făcut şi nişte mici greşeli, dar e o jucătoare solidă şi, cu siguranţă, va continua să joace bine.

*Experienţa, poate un pic şi condiţia fizică au făcut diferenţa. M-am simţit destul de solidă şi am simţit că pot să joc fiecare minge la maximum şi că oricât ar dura meciul sunt pregătită să rămân acolo şi să lupt pentru fiecare minge.

*Am mai jucat împotriva ei (n.r. – chinzeoaica Qinwen Zheng), ştiu că loveşte destul de puternic şi ea. Toate jucătoarele tinere lovesc bine mingea. Aşteptările mele sunt legate de mine. Vreau să mă concentrez pe ceea ce am de făcut, să joc mai bine decât astăzi (n.r. – marţi, în turul I) şi să lupt aşa cum am făcut-o şi azi.