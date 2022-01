Halep, dezavantajată din cauza naţionalităţii: Cum i-au intrat veniturile „la apă“

Pentru că, în lumea sportului de performanţă, naţionalitatea contează enorm, când marile branduri semnează contractele publicitare cu multe zerouri în coadă.

Halep, venind din România, a simţit acest lucru pe pielea ei. La finalul anului 2017, când tocmai ajunsese pe locul 1 în lume, constănţeanca a rămas fără sponsorul ei principal, Adidas, la vremea respectivă! Pentru că brandul german a preferat să-şi aloce resursele financiare unor sportivi care, chiar dacă n-aveau rezultatele Simonei, erau mai atractivi din punct de vedere al marketing-ului. În acel moment, doar relaţiile lui Ion Ţiriac au scos-o pe Halep din impas, aducându-i un contract cu Nike.

Doar că problema de fond a Simonei a rămas. Ea câştigă foarte puţin din contractele de sponsorizare, comparativ cu giganţii tenisului. Iar în 2021, când a avut doar 33 de meciuri duse până la capăt (24 de victorii, 9 înfrângeri), veniturile ei au intrat „la apă“. Concret, a luat 904.000 de dolari din premii şi 4 milioane din contractele ei cu Nike, Wilson, Hublot, Avon, Rexona şi Dorna.

Aşadar, de la un sezon la altul, veniturile Simonei au scăzut de la 10,9 milioane de dolari în 2020, la „doar“ 4,9 milioane de dolari în 2021. Diferenţa s-a făcut la premii, în condiţiile în care, în 2020, cu trei turnee câştigate, „Simo“ a luat 6,9 milioane de dolari din sumele acordate de organizatorii diferitelor întreceri.

„FedEx“ joacă de plăcere

Prin comparaţie, Roger Federer (40 de ani, 16 ATP) mai joacă tenis doar de plăcere. Pentru că a atins un nivel în care veniturile sale aproape că nu mai sunt afectate de rezultatele înregistrate pe teren!

De exemplu, „FedEx“ are un contract până în 2027 cu Uniqlo. Firma japoneză îl plăteşte pe Roger cu 30 de milioane de dolari pe an. Contractul „curge“ şi dacă Federer îşi va agăţa mâine racheta în cui. „Forbes“ a scris că lucrurile stau la fel şi în privinţa altor contracte pe care le are Federer cu Mercedes-Benz, Credit Suisse, Rolex, Barilla şi Moet & Chandon.