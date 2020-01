Hagi şi Halep, mesaje emoţionante după moartea lui Kobe Bryant

Moartea lui Kobe Bryant a eclipsat toate evenimentele sportive din ultimele 24 de ore, inclusiv Australian Open, primul Grand Slam al anului, fiind trecut în plan secund.

În SUA, posturile americane sunt de ore bune în regim de Breaking News într-o încercare de a acoperi un eveniment tragic, care a zguduit toată planeta. Iar reacţiile curg din toate direcţiile. Printre românii care au avut postări pe reţelele sociale s-au numărat şi Gheorghe Hagi şi Simona Halep, doi admiratori ai fostului mare baschetbalist.

Ce a scris Gheorghe Hagi?

*Veşti oribile... Unul dintre cei mai mari baschetbalişti. Odihneşte-te în pace, Kobe Bryant.

Ce a scris Simona Halep?

*RIP Kobe Bryant şi toţi cei care şi-au pierdut viaţa astăzi! Pierderea ta ne dă tutror de gândit! Mulţumesc că ne-ai inspirat să ne urmăm visele.

RIP Kobe Bryant and all those who lost their lives today 💔



Your loss puts everything in perspective.



Thank you for inspiring so many of us to follow our dreams