Gigi, umilit şi de Conceicao: „Zero şanse să semnez. Eu şi Becali avem drumuri diferite. E o relaţie imposibilă acum“

Demisia de săptămâna trecută a lui Bogdan Andone de la conducerea echipei FCSB a generat o spirală a haosului, iar fostul cioban pare că face tot posibilul pentru a o întreţine. Becali continuă să susţină sus şi tare că are nenumărate variante pentru banca tehnică şi că nu va renunţa niciodată la pasiunea de a îi spune ce să facă oricărui antrenor care va semna cu gruparea sa, doar că nimeni nu se mai înghesuie să vină să îi pregătească echipa

Utimul antrenor cu care a încercat să dispcute preluarea băncii tehnice a vicecampioanei, Toni Conceicao, şi-a dat repede seama cu cine are de a face şi a plecat de la negocierile cu Gigi Becali după doar câteva minute.



Potrivit presei sportive, motivul neînţelegerii dintre Becali şi Conceicao a fost dorinţa fostului oier de a se implica la echipa. Omul de afaceri i-ar fi cerut antrenorului ca înaintea fiecărui meci să aibă o discuţie pentru a aproba primul 11, că urma să aibă controlul total asupra alegerilor tactice, urmând să îi impună antrenorului schimbările din timpul partidei.

În momentul în care a auzit aberaţiile lui Gigi Becali, tehnicianul portughez i-a dat cu flit acestuia şi s-a ridicat de la masa negocierilor

Zvonurile privind motivele pentru care nu s-a ajuns la nicio înţelegere au fost confirmate de Conceicao, care a explicat, în premieră pentru gsp.ro, de ce nu s-a înţeles cu patronul FCSB. De asemenea, portughezul estimează că sunt zero şanse să mai semneze cu această echipă.



„Nu cred că pot fi antrenorul lui FCSB, cu tot respectul. Am avut o întâlnire ieri cu patronul Gigi Becali, dar avem drumuri diferite, gândim diferit. Eu am drumul meu, dânsul pe al lui. Nu e supărare, nu a strigat nimeni la nimeni, ceea ce am vorbit rămâne privat, însă e o relaţie imposibilă acum. Domnul Becali a fost foarte simpatic, este un om educat, am dialogat despre situaţia de la Steaua, doar că eu merg în stânga, dânsul în dreapta. A fost o întâlnire frumoasă, cu un om educat şi interesant. Şanse? Zero!”, a declarat Conceicao pentru sursa citată.



FCSB nu mai are antrenor după ce Bogdan Andone a demisionat după înfrângerea cu Alashkert, din Europa League, asta desi echipa a obtinut calificarea in turul III preliminar. La conferinta de presa Andone a acuzat imixtiunile lui Becali in alcatuirea echipei de start si a marturisit ca nu se poate lucra profesionist in aceste conditii. "Şi ca jucător am fost serios şi responsabil, aşa îmi fac şi meseria de antrenor. Tocmai de aceea nu accept pe un teren de fotbal să fiu huiduit pentru nişte decizii pe care nu le iau eu. Am încercat să-i spun patronului despre problemele existente în ultima perioadă, dar e echipa lui, doar el decide, aşa că nu mai ce să fac la această echipă. Aşa că mă opresc aici în relaţia mea cu Steaua, nu ţin de scaun nu mă intersează banii, mă interesează să pot să-mi fac meseria cum vreau eu, să pot să muncesc pentru ceea ce cred eu", a spus atunci Andone.

De la plecarea lui Andone, Mangia, Dică, Laurenţiu Roşu Cătălin Anghel şi Conceicao au fost pe lista lui Becali, dar toţi au declinat oferta de a fi simpli executanţi ai bogătaşului din Pipera

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: