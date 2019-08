Gigi Becali, refuzat şi de Costel Enache. Cum a ales antrenorul lui Hermannstand să-l umilească pe patronul FCSB

FCSB traverseaza cea mai groaznică perioadă de când a fost preluată de afaceristul din Pipera. Ultimul antrenor, Bogdan Andone, a demisionat de la cârma echipei pe 1 august, dar vicecampioana este în continuare fără tehnician.

După ce variantele Devis Mangia, Walter Zenga, Cătălin Anghel, Laurenţiu Roşu, Antonio Conceicao şi Ilie Poenaru nu s-au concretizat din varii motive, principalul fiind refuzul tehnicienilor de a se supune orbeşte condiţiilor de sclavie de la FCSB, ultimul pe lista celor care i-au dat cu flit bogătaşului din Pipera este Costel Enache. Doar că antrenorul celor de la Hermannstadt a ales o metodă inedită de a îi transmite lui Becali că nu poate lucra cu el: Nu-i mai răspunde la telefon.



"Enache nu mai răspunde la telefon, nu ştiu! Am văzut că sunt şi nume de străini, dar nu ştiu ce o să facem. Sunt mulţi antrenori care vor să vină, dar nu vreau să mai vorbesc de lucrul acesta", s-a lamentat Becali, potrivit Sport.ro

"Nu am discutat nimic, nu mai are rost să discutăm. Vorbisem cu Enache, azi trebuia să-l prezint, nu mai ştiu, nici nu a mai răspuns la telefon, asta e. Ce dezamăgire? Daca spui că vii şi după nu mai vii...adica nu înţeleg...n-are rost, că nu vreau să judec oamenii", a afirmat Gigi Becali.



Nu ştie ce antrenor va veni la FCSB



Întrebat despre varianta Edi Iordănescu, patronul vicecampioanei României a nu a vrut să dea detalii."Nu ştiu la ora asta cine va veni antrenor. Nici Edi, nici nimeni, da? Nu ştiu la ora asta, dacă ştiam, vă spuneam. Când o să vină antrenor, o să ştiţi. Eu nu îmi fac probleme, echipa e prea puternică.", a mai spus Gigi Becali.

Mureşan: "Este exclus ca Enache să ajungă la FCSB"

Preşedintele celor de la Hermannstadt, Iuliu Mureşan, a fost mai dispus să discute cu reprezentanţii presei şi a reafirmat că antrenorul Costel Enache va rămâne la gruparea sibiană.



"Costel este în drum spre Sibiu, a fost acasă şi el, acum se întoarce. GPS-ul este la noi. Este exclus ca Enache să ajungă la FCSB. Din punctul meu de vedere e exclus. Am discutat cu el şi a ajuns şi el la această concluzie. Niciodată nu am schimbat antrenorul din plăcerea de a schimba. N-am făcut niciodată aşa ceva, doar când nu au fost rezultate. Acum nu e cazul să schimbăm, nici nu ne-am gândit să facem aşa ceva. Rămânem cu Costel Enache! Ne-am adaptat foarte bine, antrenorii cu jucătorii, noi cu antrenorii. Noi ne-am gândit tot timpul că-l păstrăm pe Costel Enache şi am fost foarte fermi în ceea ce am spus", a declarat Iuliu Mureşan, la Digi Sport Matinal.

În campionat, FCSB tocmai abifat al 4-lea eşec consecutiv şi, după 6 etape, ocupă abia locul 11 în clasamentul Ligii 1 cu doar 4 puncte



În prezent, FCSB e antrenată de Vergil Andronache, fostul secund al lui Bogdan Andone.

