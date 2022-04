Gigi Becali, interpretare misogină a alegerilor din Franţa: De ce se bucură de eşecul lui Marine Le Pen

Gigi Becali face, periodic, declaraţii tragicomice despre fotbal, dar adevăratele „perle“ le oferă, atunci când e chestionat despre treburi mai serioase, cum ar fi criza sanitară sau viaţa politică.





Nu o dată, omul de afaceri a ajuns în presa internaţională din cauza unor afirmaţii şocante în lumea civilizată. Iar acum, după ultima sa intervenţie la România TV, în care a comentat rezultatul alegerilor prezidenţiale din Franţa, Becali are toate şansele să ajungă, din nou, în presa mondială din motive nedorite.





Ce a spus Gigi Becali la România TV?





*Cu Le Pen stăteam la masă în Parlamentul European. Era şi cu taică-su. Eu vreau Macron pentru că ea vrea Franţa puţin mai departe de NATO, de Uniunea Europeană şi am suferi aşa şi noi. Am auzit că are şi o prietenie cu ruşii, deci mai bine. Nu mă pricep eu la astea. Bine, Macron e bărbat…Ce să facă o femeie preşedinte? Se alege praful, nu poate fi stăpânitoare!