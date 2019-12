Gigi Becali, un etalon al amatorismului în fotbal: Ce a anunţat că urmează la FCSB din sezonul viitor

Cu greu se poate găsi în fotbalul european o echipă condusă mai haotic decât FCSB, adică Faci Ce Spune Becali. Şi, Faci Ce Spune Becali, ai eşecul garantat!





Amatorismul face ravagii la acest club în care antrenorul e „cârpa“ patronului, iar stabilitatea şi planificarea sunt nişte noţiuni de care latifundiarul din Pipera nu prea a auzit sau, în orice caz, nu le înţelege. Tocmai de aceea, într-o intervenţie la Pro X, Becali a anunţat că lotul va fi complet bulversat din vara anului viitor, vreo 14 fotbalişti urmând să devină liberi de contract.





Ce a spus Gigi Becali?





*N-am cum să nu fiu ferm. Să-i luăm pe rând. Sunt aşa: Chorbadzhiyski, mai e unul căruia nu vreau să-i zic numele ca să nu-l supăr. Apoi, mai e fundaşul de la Astra, Stan. 4: Momcilovici. 5: Pintilii, şi el vrea să renunţe din vară. 6: Moutinho. 7: Salomao. 8: Adi Popa. 9: Tsoumou. Si mai e unul...10, cred că Filip, că îi expiră contractul. Sunt 10 cărora le expira contractul în vară! Nu îi dau afara, le expira contractele! M-aţi înţeles?





*Nu le prelungesc pentru că v-am spus cum se face la FCSB! Uite, Gnohere şi Hora! 11 si 12! Pe Gnohere am cerut un milion şi am primit 500 000. Să plece liber la vara şi gata. Să stea să ne ajute la campionat. Am încercat, aseară (n.r. – în victoria cu Poli Iaşi), cu Tanase, dar nu e mai bun ca Gnohere. Sunt 12 jucători care pleacă, nu 10! A, mai e Belu, şi el pleacă! 13 jucători. Sunt fotbalişti de care uit. Dacă mai stau să mai fac calcule...sunt 14.