FOTO Denisa Dedu, aşa cum n-aţi mai văzut-o: Sexy şi silitoare la un curs de machiaj

Mulţi sportivi au văzut şi partea plină a paharului în timpul pandemiei de coronavirus care i-a ţinut izolaţi în case. Şi-au descoperit noi pasiuni sau au făcut lucrurile pe care şi le doreau de mult, dar nu aveau timp pentru ele.

E şi cazul Denisei Dedu, portarul echipei naţionale de handbal a României. Pasionată de beauty, braşoveanca de 25 de ani a urmat cursurile online de automachiaj.

Acum, că restricţiile s-au ridicat, ea a venit la Academia Laurei Atanasoaie, profesoara ei în materie de make-up, pentru a demonstra pe propria persoană ce a învăţat la orele pe care le-a făcut în faţa calculatorului.

Timp de aproape o oră golkeaperul tricolorelor şi al echipei CSM Bucureşti a pus în practică tot ce a studiat acasă. Iar rezultatul a mulţumit-o la maximum pe profesoara ei.

„Evoluaţia Denisei a fost una fabuloasă. Cursurile online din perioada pandemiei au fost individuale, iar ea a fost foarte conştiincioasă. Se vede că e pasionată de beauty, iar când e pasionat, eşti mult mai atent şi receptiv, lucrurile vin de la sine“, a spus Laura Atanasoaie, makeup artist, fondator Laura Atanasoaie Make Up Academy.

„Îmi doream foarte mult să iau lecţii de make-up, aşa că în perioada pandemiei am decis să urmez acest curs online sub îndrumarea Laurei, care m-a ajutat foarte foarte mult. Cel mai mult am muncit la blending, acolo trebuie mereu insistat şi avut grijă. Lumea nu e obişnuită să vadă sportivele machiate, dar trebuie să ţinem cont că putem fi feminine şi trebuie chiar să învăţăm să ne machiem singure. Oamenii ar zice <<wow>>, dacă m-ar vedea aşa machiată la un meci. De obicei, noi nu ne machiem strident la meciuri, un BB cream, un rimel şi atât. Dacă am timp liber, îmi place să mă aranjez, să mă machiez, să acord cât mai multă atenţie acestui aspect“, a spus Denisa Dedu.