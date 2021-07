Fotbalist atipic: Un jucător al Rapidului a luat 10 pe linie la BAC

Ceea ce se vede acum în cazul unor jucători români tineri, care au reuşit să împace fotbalul de performanţă cu rezultate impresionante obţinute la examenul de Bacalaureat.

În primul rând, vorbim despre Mijlocaşul Rapidului, Ştefan Pănoiu (18 ani). Potrivit prosport.ro , Pănoiu a terminat liceul Nicolae Iorga, specializarea Ştiinţe ale Naturii, şi a luat 10 pe linie, la BAC.

„Sunt foarte fericit, dar recunosc că nu m-am aşteptat să am chiar 10 pe linie, deşi m-am descurcat mereu bine la şcoală. Am dat la română, matematică şi chimie anorganică. Dacă vrei cu adevărat să faci şcoală, poţi şi fiind fotbalist de performanţă. Nu zic că a fost uşor, dar am învăţat printre picături, după antrenamente şi meciuri. Acum mă bucur că am scăpat şi mă pot dedica fotbalului, asta mă interesează acum. Şi părinţii mei sunt foarte fericiţi şi, probabil, o să fac şi o facultate, dar acum mă gândesc doar la fotbal“, a spus Pănoiu.

Şi fundaşul celor de la Juventus Torino, Radu Drăguşin, a obţinut rezultate remarcabile, la BAC, pe care le-a publicat pe contul său de Instagram: 8,65 la Română, 9,15 la Istorie şi 9,7 la Logică.