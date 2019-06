Florin Prunea, noul manager general al clubului Dinamo. Reacţie vehementă a galeriei: „Negoiţă, gunoiule, pleacă!“

"M-am întors acasă! Mă bucur că am revenit la Dinamo, clubul care m-a format ca om şi ca sportiv. Pentru mine este o onoare să reprezint Dinamo, am crescut aici, ştiu foarte bine ce înseamnă performanţa şi vreau să readucem clubul în elită. Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat în ultimii ani, dar îi asigur pe toţi suporterii că împreună cu echipa mea administrativă, cu antrenorii şi jucătorii vom face tot ce depinde de noi să readucem Dinamo acolo unde ne dorim cu toţii. Suporterilor nu le cer răbdare, le cer susţinere!", a declarat Florin Prunea.

Mutarea anunţată de oficialii dinamovişti vine pe fondul protestelor vehemente din utlimele zile ale galeriei câinilor generate de demiterea antrenorului Rednic şi înlocuirea acestuia cu Eugen Neagoe. Prunea, care şi-a început cariera de portar la Dinamo, a fost coleg cu noul antrenor al câinilor, câştigând în sezonul 1990-1991 titlul de campioni cu Universitatea Craiova, dar şi în 1997, la Dinamo.

„Negoiţă, mesajul rămâne în picioare: PLEACA, gunoiule!“



Speranţele de împăcare ale patronului Negoiţă cu ultraşii au fost însă repede spulberate, la doar câteva are după anunţarea numirii lui Prunea, suporterii având reacţii vehemente. Comunicatul cu titlul „Negoiţă, mesajul rămâne în picioare: PLEACA, gunoiule!“ şi postat pe site-urile de socializare nu lasă niciun semn de îndoială că nu s-ar reu;it punerea batistei pe ţambal. „Aducerea lui Prunea nu poate ascunde sub preş, mizeria pe care ai făcut-o şi o faci la Dinamo! Pe Florin Prunea l-am dorit cu ardoare in toţi aceşti ani mediocri tocmai pentru coloana vertebrală pe care o avea şi tupeul de a sări la gâtul tuturor. Acum, a ales cel mai prost moment şi ne-a dovedit tocmai contrariul alegând să se mânjeasca cu Negoita, exact când nu trebuia. Florine, noi am fost singurii care te-am apărat şi susţinut în trecut, împotriva interlopilor şi a tuturor mizeriilor care nu te voiau! Vopsind un nou start de sezon, aruncând praf în ochi, încercând să ne inchidă gura prin aducerea lui Prunea, Negoiţă arată că se încearcă acelaşi stil de târg Vitan, stil bijniţăresc, de a mai duce un sezon de mediocritate şi agonie, sperând la vânzarea a încă unu-doi jucători la finalul acestuia. Liniştea vine doar cu Mircea Rednic! Afară cu negoiţă, bălănescu, neagoe, prunea! DINAMO nu e o afacere! DINAMO suntem NOI!"!", se arată într-un mesaj al grupării Panzer, preluat ulterior şi asumat şi de Peluza Catalin Hildan.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: