FCSB zăpăceşte jucătorii: Ce a anunţat Gigi Becali despre noua achiziţie

Noua achiziţie a roş-albaştrilor a evoluat, în ultima perioadă, ca „închizător“, însă Becali a anunţat deja postul la care va fi folosit la FCSB.

„Eu v-am spus că vreau doi fundaşi centrali. El (n.r. - Creţu) e unul şi l-am contactat şi pe Şeroni (n.r. - Alin Şeroni, FC Botoşani). Dacă îl lasă liber, îl aduc. Nu mai vreau să ne dea nimeni gol cu capul. Să vină unul de 1,60 metri şi să dea gol cu capul de la mine din careu. Nu se mai poate! O să am doi războinici“, a spus patronul FCSB.

Iată contractul pe care i l-a oferit lui Creţu, care, la începutul carierei, a jucat şi fundaş:

*Salariu: 15.000 de euro pe lună

*Bonus la semnarea contractului: 100.000 de euro

*Bonus pentru titlu: 100.000 de euro

*Bonus pentru Liga Campionilor: 100.000 de euro

*Bonus pentru Liga Europa: 50.000 de euro

*Bonus pentru Conference League: 30.000 de euro

Ce a spus Creţu despre trecerea sa în apărare?

*În ultima perioadă, am jucat foarte mult mijlocaş la închidere, am jucat şi fundaş central, e clar că eu de acolo am plecat şi e clar că e un post....e ca mersul pe bicicletă, nu se uită niciodată. Va trebui să-mi intru în ritm iar la antrenamente. Ritmul e diferit la fundaş central.





*Sper să mă integrez foarte repede, pe majoritatea colegilor îi cunosc de la naţională, de la U17, la toate loturile şi abia aştept să mă întâlnesc cu ei. Şi la Maribor am făcut-o, am jucat pe aproape toate posturile, sunt un jucător polivalent, mă ajută condiţia mea fizică, iar corpul meu mă ajută să mă adaptez mai repede la anumite situaţii.





*Îmi doream să iau un campionat în România, a contat foarte mult şi asta, ştiu ce înseamnă să iei campionatul. E clar că îmi doresc să câştig un campionat cu Steaua (n.r. - FCSB). E clar că avem şanse mari să avem un parcurs cât mai lung în Conference League. Cred că trebuie să ne calificăm în grupe.