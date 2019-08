FCSB - Poli Iaşi, Andronache: „Am pierdut nemeritat. Nu sunt relaţii de joc”

"Nu şi-a dorit nimeni înfrângerea asta. Toţi şi-au dorit să câştige. Din păcate, ăsta este fotbalul. Poţi să exersezi cât vrei, dar când ai un moment de neatenţie, se întâmplă ce s-a întâmplat. Am făcut o primă repriză bună, excepţie făcând acea fază fixă. Repriza a doua a fost mai echilibrată. Nu vreau să mă leg de arbitraj, dar am înţeles că am avut două penalty-uri clare. Am avut numeroase situaţii de gol la 1-1, nu am reuşit să marcăm pe o contră a lor. S-a dat un gol de la distanţă şi cam asta e istoria acestui meci. Din păcate l-am pierdut nemeritat. Toată lumea ar trebui să ia exemplul lui Pintilii, din păcate cei tineri mai trebuie să lucreze la dăruire. Cel mai important lucru este că nu sunt relaţii de joc, apar de fiecare dată alţi jucători şi este un lucru bun pentru adversari", a spus Andronache, .

FCSB a fost învinsă, duminică, la Piteşti, cu scorul de 2-1, de Politehnica Iaşi, într-un meci din etapa a şasea a Ligii I. Golurile au fost marcate de Florin Tănase ’52 (penalti) pentru FCSB şi Frăsinescu ’40 şi Loshaj ’73 pentru Poli Iaşi.

